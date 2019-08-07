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私菸案華膳空廚開鍘！懲處名單出爐　總經理安隆祺「靜候華航處置」

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▲私菸案持續延燒，華膳空廚公佈懲處名單。圖為華膳空廚董事長葉菊蘭。（圖／記者宋良義攝）

▲私菸案持續延燒，華膳空廚公佈懲處名單。圖為華膳空廚董事長葉菊蘭。（圖／記者宋良義攝）

記者林淑慧／台北報導

私菸案持續延燒，華膳空廚公告懲處名單止血。華膳空廚表示，因管理失察導致不良後果，做出懲處決議，包括餐勤部保稅業務副理、經理分別記二小過，副理並調離現職，至於總經理安隆祺則「靜候華航處置」，動向備受關注。

依據華膳空廚聲明，公司對於此次私菸案已於7月29日做出懲處決議，基於內部行政作業遂於8月6日公告，其懲處人員名單包括：一、餐勤部保稅業務副理記二小過並調離現職；二、餐勤部經理記二小過；三、總經理靜候華航處置。

請繼續往下閱讀...

華膳空廚表示，董事長葉菊蘭已於日前表明對督導不週，絕不迴避相關責任。除了配合華航及檢調釐清事實，並責令同仁作業務必嚴守各項相關作業規定。對於同仁有違法之情事，公司絶不掩蓋袒護。

私菸案爆發後，華膳總經理安隆祺在給員工的內部信中曾表示，此次國安團購免稅品事件，華膳員工仍是循以保密作業方式辦理，圓滿達成任務。「本人身為專業經理人，願承擔一切責任。」

華膳空廚表示，董事長葉菊蘭及管理階層，在此向社會大眾致歉，也強調對於基層同仁依指示或慣例作業並非故意或重大過失觸法者，公司將全力協助。

華膳空廚主要業務為提供機上膳食服務，自2016年11月起於機場管制區內成立機供品中心，接受華航委託辦理機上用品與免稅品倉儲管理，及其裝配與機上運補作業。此次專機任務作業未能落實遵守保稅倉庫自主管理作業相關規定，此部份確有疏失，現已接受相關裁罰。

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關鍵字：私菸案,華膳空廚,葉菊蘭,安隆祺

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