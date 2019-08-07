第4波關稅嚇跑代工廠　英業達要遷回20%筆電產能回台

▲英業達經營團隊。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

英業達6日公布7月營收為420.91億元，月減11.77%，年減2.48%。同時，因應貿易戰升溫，英業達表示，計畫要再將20%的筆電產能遷回台灣，智慧裝置將移至馬來西亞，是近期美國總統宣布課徵第4波關稅以來，第一家大動作要返台的代工廠。

英業達7月筆電出貨量為160萬台，較6月的190萬台減少，主要是因為6月時受到中美貿易戰不確定影響，客戶在第2季出現急單拉貨，7月則是回到正常水位。

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由於中美貿易戰近期因美國總統川普要在9月1日課徵第4波關稅再掀波瀾，包括智慧手機、筆電等消費性電子產品都將面臨10%關稅，衝擊台灣相關代工廠。

英業達表示，英業達將把筆電產能再增加20%，在台灣產能將調升至三成；包括AirPods等智慧裝置產線，將移至馬來西亞；伺服器產品目前則不受影響。

至於Air Pods也在這波名單中受到衝擊，主力供應商之一中國大陸歌爾科技（GoerTek）在7月傳出將產線移往越南北部工廠，且今年夏天起，將開始測試生產流程；英業達則將遷移至馬來西亞，分散產地因應。

英業達董事長卓桐華先前表示，英業達在第3波關稅時，已經將部分的SMT製程遷移回台，增加的成本，部分是由客戶負擔，英業達也會吸收一些，也讓資本支出增加，但代工廠都是跟著客戶走，中國大陸基地很難大遷移，小部分組裝遷移尚可。

▼英業達為AirPods主力供應商之一。（圖／取自免費圖庫Pixabay）