　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

威剛上半年每股賺1.25元、年增78%　下半年營運可期　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

威剛AROBOT AI家用機器人發表會。（圖／記者莊友直攝）

▲威剛董事長陳立白。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體模組廠威剛（3260）今（6）日公布第2季及上半年財報，上半年上半年稅後淨利達2.62億元，年增78.63%，每股稅後淨利1.25元。威剛表示，在價格、需求同步回升之下，下半年營運績效可期。

隨著DRAM及NAND Flash現貨價格雙雙落底反彈、國際貿易紛爭未解，以及供應端產出收斂，下游客戶回補安全庫存需求持續強勁，加上第3季傳統旺季及新機上市效應，公司預期，在價格、需求同步回升之下，下半年整體表現將明顯優於上半年。

請繼續往下閱讀...

受DRAM價格跌幅超乎預期影響，第2季累計營收為55.74億元，毛利率略為下滑至8.49%，然而在業外獲利挹注下，單季稅前淨利為1.99億元，季增12.71%，稅後淨利1.1億元；屬母公司業主利益為1.15億元，每股稅後淨利為0.53元。

威剛上半年累計合併營收為119.8億元，稅前淨利3.76億元，稅後淨利2.62億元；屬母公司業主利益為2.73億元，以加權平均股本21.82億元計算，上半年累計每股稅後淨利為1.25元。

同時，威剛公布7月合併營收為20.62億元，月增6.5%。其中NAND Flash相關產品營收較上個月成長18.67%，固態硬碟(SSD)產品出貨更持續升高，占整體營收比重也正式突破3成，達32.46%。累計威剛今年1-7月合併營收為140.41億元；DRAM產品營收比重48.97%，非DRAM產品營收比重51.03%。

對於日韓貿易戰影響記憶體看法，威剛董事長陳立白表示，NAND Flash與DRAM現貨價已在6月落底，合約價亦在7月底和8月底分別落底，由於短期內日韓貿易戰不易解決，恐影響韓國記憶體廠全產能量產，加上上游原廠也紛紛宣布減產或延後資本支出和設備投資，看好此波記憶體價格走勢可望延續至11月。

陳立白表示，在未來幾個月價格走勢確立之下，公司7月、8月及9月的業績將因需求呈一路成長之態勢，並持續優先出貨予老客戶，為下半年整體獲利爭取最佳效益。

ET快訊
利奇馬加速變壯了！將「增強中颱」不排除登陸　風雨先轟北部、宜
美魔女「下面變菜瓜布」！　全因「老公冷血1句話」：一輩子毀了
失戀暴瘦33kg！肥宅靠2點變「大肌肌鮮肉」　10個月超狂反

關鍵字：威剛,DRAM,NAND Flash,記憶體

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

遠見／美食外送App土洋爭霸　搶賺225億「懶人財」

威剛上半年每股賺1.25元、年增78%　下半年營運可期　

融程電上半年每股賺1.75元　年增4成

境外資金匯回專法經濟部再修正子法　會計師提醒：直接投資持股須達4年

「牛牛專車」成網紅打卡新熱點　日本市占第一的香皂跨界吸客

中美貿易戰愈演愈烈　「黃金大媽」1500美元可望提前解套

銀行「未雨綢繆」提前備戰！　提列壞帳率大增創歷史新高

新亮點產業！鏡頭與人臉辨識的感測器廠需求大增　不畏智慧型手機陷困境

人民幣走勢牽動亞幣漲跌　投信：短期波動明顯但下跌空間有限

上市櫃公司員工薪資大公開！　這8大行業年薪慘墊底

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

桃園4.6億停車場「立中柱就破」 市府交通局：有些機車漏油

遠見／美食外送App土洋爭霸　搶賺225億「懶人財」

威剛上半年每股賺1.25元、年增78%　下半年營運可期　

融程電上半年每股賺1.75元　年增4成

境外資金匯回專法經濟部再修正子法　會計師提醒：直接投資持股須達4年

「牛牛專車」成網紅打卡新熱點　日本市占第一的香皂跨界吸客

中美貿易戰愈演愈烈　「黃金大媽」1500美元可望提前解套

銀行「未雨綢繆」提前備戰！　提列壞帳率大增創歷史新高

新亮點產業！鏡頭與人臉辨識的感測器廠需求大增　不畏智慧型手機陷困境

人民幣走勢牽動亞幣漲跌　投信：短期波動明顯但下跌空間有限

上市櫃公司員工薪資大公開！　這8大行業年薪慘墊底

豪放女主動「XX誘婚」　他說完一句話...她秒翻臉還要8萬

低頭滑手機才踏入…醫師遭「電梯吃掉」往上拉　身體斷2截慘死

Lisa新造型激像亞莉安娜！　「大眼挺鼻+招牌高馬尾」網友臉盲了

阿信開YouTube帳號！　第1支就PO《玫瑰少年》…網high翻敲碗：孩子的媽合唱

人民幣「破7」　《人民日報》：可能面臨輸入型通貨膨脹的威脅

遠見／美食外送App土洋爭霸　搶賺225億「懶人財」

桃園工地幫浦車灌漿突斷管！　24歲新婚工人被砸重傷送醫不治

泫雅「紅唇塗到滿」嘴巴過一個月還是腫　網驚：去補了？

威剛上半年每股賺1.25元、年增78%　下半年營運可期　

每千名新生兒3人中重度聽損...聽力守護計畫助治療「更早更精準」

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

財經熱門新聞

韓元貶至兩個月來新低　換5萬多..

快訊／威力彩16.5億再槓！逼..

快訊／來對獎！威力彩「16.5..

上市櫃公司員工薪資大公開！　這..

匯豐擬裁員數千人　全年遣散成本..

捷迅上半年每股賺1.3元後市看..

貿易戰延燒！美股道瓊暴跌逾50..

王品集團石二鍋「超市」新店型　..

法人：川普籌碼漸耗盡　美股震盪..

威力彩衝16.5億！靠總統牌拚..

美將陸列為「匯率操縱國」　關鍵..

立積Q2衝　8月通過華為認證

郵局不能領200元了！中獎發票..

新台幣早盤重貶逾1角　創2年半..

更多熱門

相關新聞

宇瞻澳洲參展　秀最新3D NAND SLC技術

工控儲存記憶體廠宇瞻（8271）將於8月13日至15日參加澳洲AGE博弈展（Australasian Gaming Expo），首度曝光CasinoPro技術解決方案與3D NAND SLC-liteX技術，大秀研發實力。

日將韓踢出白名單　7月記憶體走跌

威剛推首款RGB光效外接硬碟　

華邦電第2季毛利率近五年新低

威剛前進美國　秀獨家A+ SLC技術

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

夫外遇！她想「那邊變緊」整6次…只能塞鉛筆

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

更多

最夯影音

更多

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面