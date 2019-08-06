威剛上半年每股賺1.25元、年增78%　下半年營運可期　

▲威剛董事長陳立白。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體模組廠威剛（3260）今（6）日公布第2季及上半年財報，上半年上半年稅後淨利達2.62億元，年增78.63%，每股稅後淨利1.25元。威剛表示，在價格、需求同步回升之下，下半年營運績效可期。

隨著DRAM及NAND Flash現貨價格雙雙落底反彈、國際貿易紛爭未解，以及供應端產出收斂，下游客戶回補安全庫存需求持續強勁，加上第3季傳統旺季及新機上市效應，公司預期，在價格、需求同步回升之下，下半年整體表現將明顯優於上半年。

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受DRAM價格跌幅超乎預期影響，第2季累計營收為55.74億元，毛利率略為下滑至8.49%，然而在業外獲利挹注下，單季稅前淨利為1.99億元，季增12.71%，稅後淨利1.1億元；屬母公司業主利益為1.15億元，每股稅後淨利為0.53元。

威剛上半年累計合併營收為119.8億元，稅前淨利3.76億元，稅後淨利2.62億元；屬母公司業主利益為2.73億元，以加權平均股本21.82億元計算，上半年累計每股稅後淨利為1.25元。

同時，威剛公布7月合併營收為20.62億元，月增6.5%。其中NAND Flash相關產品營收較上個月成長18.67%，固態硬碟(SSD)產品出貨更持續升高，占整體營收比重也正式突破3成，達32.46%。累計威剛今年1-7月合併營收為140.41億元；DRAM產品營收比重48.97%，非DRAM產品營收比重51.03%。

對於日韓貿易戰影響記憶體看法，威剛董事長陳立白表示，NAND Flash與DRAM現貨價已在6月落底，合約價亦在7月底和8月底分別落底，由於短期內日韓貿易戰不易解決，恐影響韓國記憶體廠全產能量產，加上上游原廠也紛紛宣布減產或延後資本支出和設備投資，看好此波記憶體價格走勢可望延續至11月。

陳立白表示，在未來幾個月價格走勢確立之下，公司7月、8月及9月的業績將因需求呈一路成長之態勢，並持續優先出貨予老客戶，為下半年整體獲利爭取最佳效益。