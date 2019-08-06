融程電上半年每股賺1.75元　年增4成

▲融程電董事長呂谷清。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

工業電腦廠融程電（3416）今（6）公布財報，因出貨順暢，第2季營收持續挑戰新高、達4.46億元，因毛利率持續維持高檔、達37.14%，上半年獲利較去年同期增加逾四成。

融程電第2季營收4.46億元，較第1季的4.01億元季增11%，較去年同期成長13.4%，也是2016年以來、近三年單季新高。第2季毛利率維持高檔，達37.14%，因此單季稅後淨利達6897萬元，較去年同期大幅成長46.7%，第2季稅後EPS為0.96元，較第1季EPS 0.8元略增。

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融程電上半年合併營收為8.48億元，較去年同期成長8.3%；毛利率為36.78%，較去年同期33.3%增加，營業利益為1.4億元，較去年大幅成長56.44%；合併稅後淨利為1.26億元，較去年同期9038萬元成長39.81%，以目前實收股本7.22億元計算，上半年EPS為1.75元，較去年同期1.25元增加四成。

融程電今日董事會同時通過土地購置案，做為興建廠辦之用，預定在新北市三重總部旁擴廠，預估砸4-5億元買下3500坪廠房作為辦公大樓，鄰近捷運站，招募人力更方便，預估2021年完工。

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