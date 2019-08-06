　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

融程電上半年每股賺1.75元　年增4成

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 融程電董事長呂谷清 。（圖／記者周康玉攝）

▲融程電董事長呂谷清。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

工業電腦廠融程電（3416）今（6）公布財報，因出貨順暢，第2季營收持續挑戰新高、達4.46億元，因毛利率持續維持高檔、達37.14%，上半年獲利較去年同期增加逾四成。

融程電第2季營收4.46億元，較第1季的4.01億元季增11%，較去年同期成長13.4%，也是2016年以來、近三年單季新高。第2季毛利率維持高檔，達37.14%，因此單季稅後淨利達6897萬元，較去年同期大幅成長46.7%，第2季稅後EPS為0.96元，較第1季EPS 0.8元略增。

請繼續往下閱讀...

融程電上半年合併營收為8.48億元，較去年同期成長8.3%；毛利率為36.78%，較去年同期33.3%增加，營業利益為1.4億元，較去年大幅成長56.44%；合併稅後淨利為1.26億元，較去年同期9038萬元成長39.81%，以目前實收股本7.22億元計算，上半年EPS為1.75元，較去年同期1.25元增加四成。

融程電今日董事會同時通過土地購置案，做為興建廠辦之用，預定在新北市三重總部旁擴廠，預估砸4-5億元買下3500坪廠房作為辦公大樓，鄰近捷運站，招募人力更方便，預估2021年完工。

影／因應中美貿易戰　融程電：現在是搶客戶關鍵期

ET快訊
利奇馬加速變壯了！將「增強中颱」不排除登陸　風雨先轟北部、宜
美魔女「下面變菜瓜布」！　全因「老公冷血1句話」：一輩子毀了
失戀暴瘦33kg！肥宅靠2點變「大肌肌鮮肉」　10個月超狂反

關鍵字：融程電,工業電腦,呂清谷,中美貿易

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

遠見／美食外送App土洋爭霸　搶賺225億「懶人財」

威剛上半年每股賺1.25元、年增78%　下半年營運可期　

融程電上半年每股賺1.75元　年增4成

境外資金匯回專法經濟部再修正子法　會計師提醒：直接投資持股須達4年

「牛牛專車」成網紅打卡新熱點　日本市占第一的香皂跨界吸客

中美貿易戰愈演愈烈　「黃金大媽」1500美元可望提前解套

銀行「未雨綢繆」提前備戰！　提列壞帳率大增創歷史新高

新亮點產業！鏡頭與人臉辨識的感測器廠需求大增　不畏智慧型手機陷困境

人民幣走勢牽動亞幣漲跌　投信：短期波動明顯但下跌空間有限

上市櫃公司員工薪資大公開！　這8大行業年薪慘墊底

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

桃園4.6億停車場「立中柱就破」 市府交通局：有些機車漏油

遠見／美食外送App土洋爭霸　搶賺225億「懶人財」

威剛上半年每股賺1.25元、年增78%　下半年營運可期　

融程電上半年每股賺1.75元　年增4成

境外資金匯回專法經濟部再修正子法　會計師提醒：直接投資持股須達4年

「牛牛專車」成網紅打卡新熱點　日本市占第一的香皂跨界吸客

中美貿易戰愈演愈烈　「黃金大媽」1500美元可望提前解套

銀行「未雨綢繆」提前備戰！　提列壞帳率大增創歷史新高

新亮點產業！鏡頭與人臉辨識的感測器廠需求大增　不畏智慧型手機陷困境

人民幣走勢牽動亞幣漲跌　投信：短期波動明顯但下跌空間有限

上市櫃公司員工薪資大公開！　這8大行業年薪慘墊底

企業被迫表態「九二共識」不只一芳　吳寶春也踩兩岸地雷

不滿被按喇叭！路上隨機砍人洩憤　女大生「左肩被砍10cm」噴血送醫

財經熱門新聞

韓元貶至兩個月來新低　換5萬多..

快訊／威力彩16.5億再槓！逼..

快訊／來對獎！威力彩「16.5..

上市櫃公司員工薪資大公開！　這..

匯豐擬裁員數千人　全年遣散成本..

捷迅上半年每股賺1.3元後市看..

貿易戰延燒！美股道瓊暴跌逾50..

王品集團石二鍋「超市」新店型　..

法人：川普籌碼漸耗盡　美股震盪..

威力彩衝16.5億！靠總統牌拚..

美將陸列為「匯率操縱國」　關鍵..

立積Q2衝　8月通過華為認證

郵局不能領200元了！中獎發票..

新台幣早盤重貶逾1角　創2年半..

更多熱門

相關新聞

法人：川普籌碼漸耗盡　美股震盪下修

隨著貿易戰迅速升級，全球股市一片哀嚎，美股昨晚創下今年以來最大跌幅，法人觀察，由於美國總統川普宣布第4波關稅清單後，打貿易戰的籌碼已逐漸見底，預期美股將會繼續受到中美雙方口水戰震盪下修。

博弈出貨+充電站擴充　廣錠逐季揚

童子賢：料貿易戰持續到美大選

談判日中方批美霸權　官媒齊發聲

三大利多支撐　中國A股後市看好

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

夫外遇！她想「那邊變緊」整6次…只能塞鉛筆

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

更多

最夯影音

更多

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面