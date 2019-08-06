境外資金匯回專法經濟部再修正子法　會計師提醒：直接投資持股須達4年

▲境外資金匯回專法，經濟部再公告子法，會計師提4大重點（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信會計師事務所今（6）日表示，為配合「境外資金匯回管理運用及課稅條例」將在8月中旬實施，經濟部於7月26日公告「境外資金匯回投資產業辦法」草案廣納各界意見，經濟部針對部分條文進行修正，並於8月2日再次公告。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明指出，本次草案再次修正有4大重點：一，取消教育、文化、醫療或長照機構財團法人的投資方式；二，限制投資方採設立或增資他營利事業的直接投資方式，其取得新設或他營利事業增資股份（出資額）應持有達4年。

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三，下修與投資計畫相關的必要支出，不得超過建築物及軟、硬體設備或技術等支出合計數的20%；四，增加限制創投或私募基金除不得購買上市（櫃）股票外，也不得購買不動產及國外金融商品，及其投資境外事業的金額，也限制不得超過其資本母數的25%。

陳惠明提醒，就經濟部修正草案規定，若投資方採設立或增資他營利事業的直接投資方式，因限制投資方須持有其所取得的股份或出資額達4年，則於投資期間如他營利事業遇有減資或與其他公司進行併購的情事，致投資方股份減少或因而換發他公司股票時是否應予排除？否則將可能造成投資方為符合資金匯回條例的規定，而影響實際執行投資計畫的營利事業正常營運規劃。