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中美貿易戰愈演愈烈　「黃金大媽」1500美元可望提前解套

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香港發生黃金大劫案，被搶走的81條金條總值近一億萬台幣。 （圖／達志／示意圖）

▲黃金。 （圖／達志／示意圖）

記者吳靜君／台北報導

中美貿易戰升溫，人民幣貶破「7」的心理關卡，美國將中國大陸列為匯率操縱國，台銀黃金分析師表示，美中貿易戰的變化確實已經超乎預期，使得黃金價格攀升，預期黃金價格提前在今年底前突破每盎司1,500美元的整數關卡。

中美貿易戰緊張局勢加劇，在美國總統川普宣布加徵10％關稅後，北京當局宣布中國相關企業將暫停採購美國農產品，接著人民幣匯率跌破7元大關，美國財政部昨（5）日宣布，將中國大陸列為「匯率操縱國」，使得黃金價格近日飆升。

請繼續往下閱讀...

台銀黃金分析師表示，中美貿易局勢是出乎意料升溫，使得黃金有往上突破的行情，黃金價格具有強而有力的支撐，變成往上走揚的局勢。就目前來看，短期內黃金價格1,445美元到1,450美元價位有所支撐，如果黃金價格若有修正，1,425美元是第二支撐，所以黃金價格維持在1,400美元以上是一個強而有力的支撐。

中美貿易戰愈演愈烈　黃金價格上看1600美元

至於，日前台銀貴金屬部門副理楊天立曾經表示，台灣最大的套牢帶大約是在1,500美元～1,600美元之間。台灣的「黃金大媽」們在這波黃金價格下，也可望提前解套，台銀黃金分析師表示，在中美貿易戰升溫的情況之下，中國大陸有一些舉措，並且是讓貿易戰往不利的方向的話，黃金價格就有機會提前到今年底之前就可以達到1500美元。

就今年最高的價位，台銀的黃金分析師認為，原本認為能到1,500美元就已經是相當高昂的價位，但是中美貿易戰的局勢愈演愈烈，股市與金融市場若大為震盪的話，不排除上看1,600美元。

空手投資人　1,440～1,450美元小額進場

近期黃金價格持續創新高，空手的投資人可以趁拉回時少量進場，大約是在1,440～1,450美元之間也就是黃金第一支撐點，就是進場的時間點。對於已經持有的黃金投資人，則可以在1,500元左右可能會遇到賣壓，可以趁獲利的情況之下獲利了結。

隨著黃金價格的攀升，台銀的黃金存摺銷售量也有所提升。目前黃金國際價格在每盎司1,462美元～1,490美元。台銀黃金存摺賣出牌告價也來到了每公克新台幣1,489元。

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