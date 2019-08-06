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銀行「未雨綢繆」提前備戰！　提列壞帳率大增創歷史新高

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲根據統計，今年6月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為595.87%，一舉創下歷史新高。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（6）日公布6月底本國銀行逾期放款情形，本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為595.87%，較上月底增加22.33個百分點，一舉創下歷史新高，銀行局官員表示，銀行保守看待整體經濟，因此未雨綢繆提列備抵呆帳因應。

根據金管會統計，截至今年6月，本國銀行放款總餘額為29兆1,828億元，較上月底減少147億元；逾期放款金額為679億元，較上月底減少23億元；逾期放款比率為0.23%，較上月底減少0.01個百分點。

請繼續往下閱讀...

外界關注放款減少原因，金管會銀行局副局長黃光熙表示，主要是政府部門減少1,140億元所致，由於5、6月稅收進來，政府部門正好還掉貸款，按照過往經驗，每年5、6月都是如此。

統計顯示，今年6月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為595.87%，較上月底573.54%，增加22.33個百分點，一舉創下歷史新高。黃光熙指出，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健。

另在獲利方面，今年前6月本國銀行稅前盈餘達1,927.3億元，年增率9.2%，其中國內總體分行達1,168.1億元，年減1.7%；國際金融分行（OBU）獲利為518.5億元，年增率38.1%；海外分行達217億元，較去年同期增加24.6億元；不過大陸分行僅23.7億元，年減14.4%，顯現國內總分行、大陸地區分行獲利呈現衰退外，其餘則持續大幅成長。

不過，國內總分行6月單月獲利罕見下滑9.9%，黃光熙指出，利息淨收益減少，加上承諾及保證責任的提存準備增加，進而影響獲利。

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關鍵字：金管會,備抵呆帳,銀行,經濟,放款,逾放

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