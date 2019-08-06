人民幣走勢牽動亞幣漲跌　投信：短期波動明顯但下跌空間有限

▲ 亞洲貨幣。（圖／達志／示意圖）

記者李瑞瑾／台北報導

亞洲貨幣受到人民幣波動影響，在昨日歷經大貶後今日回神，針對近期亞幣走勢，投信表示，人民幣短期恐續承壓，且波動將較為明顯，但下跌的空間也很有限。

匯銀人士分析，亞洲貨幣在過去三個多月來大多處於弱勢，從對於聯準會降息的預期開始，再加上歐洲、英鎊走弱導致美元指數走強等因素，日圓、韓元率先走弱，而人民幣、台幣則是在3000億商品被課稅後大幅走貶。

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使用台幣作外貿主要是一些科技廠商，以及民生消費品、傳產產業等，都有很大部分產品是在中國大陸製造且要銷往美國，其中必定會有受到3000億商品關稅影響的部分。為了減輕關稅衝擊、提高商品報價能力，因此讓貨幣處於貶值狀態，加上大陸人行願意放手讓人民幣貶，台幣、其他亞幣也跟進人民幣貶勢，以避免廠商受害過深。

富達投信認為，雖然人民幣貶值5%就足以抵銷25%的關稅，但這要看大陸政策制定者怎麼做。事實上，人民幣兌美元去年3月貿易戰開打以來已經貶值近 10%，所以即使更多的關稅加在商品上，人民幣下跌的空間也有限。

匯銀人士認為，人行願意放手是一個很大訊號，用貨幣戰消除關稅戰造成的傷害，相信各國央行也都會採取這種措施。且現在各國已經都放寬對匯率波動的幅度，7這個關卡其實並未有那麼強烈的意義。

富達投信也表示，以人民幣穿破7字頭門檻對於市場來說，是相當值得被強調的，但若以經濟基本面角度來說，貿易多元化之下，中國大陸已經轉移對美國出口貨物比重，破7的效果則並非如市場反應般誇大。

展望後市，富達投信認為，人民幣短期恐續承壓，且短期波動將較為明顯，但長期而言將平穩化。監管者想要在市場預期其干預市場及消除隱含剛性調控波動意識之間取得平衡，這確實符合中國大陸在資本市場自由化道路上亦步亦趨、謹言慎行的作風。

根據央行主要貨幣對美元匯率變動資料，在經歷昨日大貶之後，今（6）天人民幣、韓元匯率維持平盤、新台幣上揚0.37%，日圓則貶值0.41%。