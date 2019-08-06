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新亮點產業！鏡頭與人臉辨識的感測器廠需求大增　不畏智慧型手機陷困境

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▲▼鏡頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲在智慧型手機銷售停滯不前的情況下，為鏡頭及臉部辨識系統提供感測器的企業卻準備迎來一波小高潮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

全球智慧型手機銷售放緩，令半導體大廠的日子變得愈加艱難，從高通（Qualcomm）到三星電子（Samsung Electronics）等晶片巨頭皆發布了令人失望的財測，記憶體晶片價格也跌至歷史低點。然而，智慧型手機銷售停滯不前的情況下，為鏡頭及臉部辨識系統提供感測器的企業，卻準備迎來一波小高潮。

華盛頓郵報報導，3D及鏡頭感測器市場目前已是一大亮點。隨著消費者換機周期延長，智慧型手機製造商無不努力尋求重大創新，並將這些新技術用於支援5G聯網功能的新智慧型手機上。與此同時，各個科技巨頭開始進行設計改進，包括更大的螢幕及更好的相機功能，使螢幕下指紋辨識的感測器及臉部辨識系統的光學感測器需求愈來愈大。

請繼續往下閱讀...

這對索尼（Sony）、英飛凌、意法半導體（STMicroelectronics）和艾邁斯半導體（AMS AG）等公司來說，無疑是好消息。兩年前，蘋果在iPhone X中導入Face ID臉部辨識功能、首度將3D感測器推向普羅大眾，就目前種種跡象來看，該技術終於獲得了一些牽引力。由於第三季迎來一波新機潮，索尼及意法半導體的的感測器部門都成為其最近一個季度成長最快的業務，而艾邁斯半導體也一反常態地預測今年下半年的增長將超出預期。

這種增長也與臉部辨識系統的鏡頭有關。儘管智慧型手機銷量下滑，但仍在手機配置更先進的圖像測器，這種感測器可給製造商帶來更高的利潤。華為及蘋果皆以其攝影功能作為賣點，這增加了對圖像感測器及3D感測器的需求。

華為P30 Pro以「改寫攝影規則」作為行銷標語，該機款前後共有5顆鏡頭，據彭博報導，蘋果今年將推出的新款iPhone預計將搭載後置3鏡頭。Alphabet旗下的Google也將推出新一代Pixel智慧型手機，其預計將包含一個創新性的3D運動感測器，讓用戶無需觸摸螢幕即可控制手機，而該機款的硬體則有許多由英飛凌提供。

但對感測器大廠來說，這些回報都比他們預期來得晚。AMS曾預期，該類技術的鉅額投資將很快得到回報，然而，由於投資時機不當，該公司股票損失慘重；英飛凌、索尼及意法半導體則走穩健投資路線，依靠公司其它業務帶來的現金流。

除此之外，近期鏡頭及臉部辨識感測器被採用率提升的另一個原因在於「飛時測距」（Time of Flight，ToF）3D感測技術的出現，該技術主要是透過光反彈至物體的時間，並依此推斷物體外型。iPhone的Face ID依賴一個較為複雜的系統，稱為「結構光」，而蘋果與供應商簽定的獨家協議不僅使競爭對手難以模仿其製程，複雜程度也提高了它的實施難度和成本。

意法半導體與蘋果間有著密切的合作關係，因此它可能會從下一代的iPhone中獲益最多。索尼也與蘋果合作，同時也受益於華為智能手機業務的崛起。Google的智慧型手機業務規模仍然很小，限制了英飛凌的增長空間，但該公司的手機已成為其他使用其Android操作系統的手機的設計標準。這一點將會對英飛凌非常有利。

一般來說，新技術在滲透至消費者前會先獲得工業應用，但3D感測器的情況卻正好相反。意法半導體及英飛凌等公司正在與供應商建立合作關係，這種關係將在數年後待感測器進入工廠後延續下去。另外，更多的感測器將會投入汽車，監控司機的行為及注意力情況。對於該行業而言，一切都在往好的方向走。

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關鍵字：鏡頭,感測器,ToF

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