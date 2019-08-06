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私菸案補破網　關務署下週將召開會議討論「禮遇通關」

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▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國安局人員利用總統專機出訪期間，走私萬條香菸，引起社會軒然大波，關務署下周將邀集國安局、交通部共同討論「國際機場禮遇作業辦法」，檢討禮遇通關的方式，並且未來總統的隨行人員如何查驗等。

根據「國際機場禮遇作業辦法」規定，目前禮遇通關有四種：包含國賓禮遇通關、特別禮遇通關、一般禮遇通關以及商務禮遇通關。

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依據規定，可以享受國賓禮遇通觀者為總統、副總統、總理、首相等相當職級的貴賓，或者是應中央政府邀請的國賓禮遇的貴賓及其同型的配偶；特別禮遇通關則是中央政府三級以上的正副首長、或者是直轄市的市長等；一般禮遇通關則像是立法委員等。特別禮遇通關是貴賓所攜帶的行李及護照的查驗可以派員帶與查驗、而一般禮遇通關則是公務檯查驗。

所以而關務署下週四（15日）則會邀集外交部、交通部、國安局討論，請交通部與國安局區分那些是特別禮遇、那些是一般禮遇，而不能全都走國賓禮遇通關。

隨總統出訪人員涉及國安機密，關務署表示，每次出訪時隨行人員出訪前名單會給海關，並且海關也會參加相關會議，包含維安等，但是海關具有相關保密的責任。

日前關務署也針對華膳空廚的缺失開罰，依據海關緝私條例以及保稅倉庫管理條例規範，處新台幣15萬元罰鍰；也會積極緊盯華膳空廚的守法性，包含未來電子化應該上飛機的物品正確數量的上飛機；至於總統專機海關除了檢視華航專機也檢視長榮，目前長榮暫時沒有問題。

根據關務署統計，目前保稅倉庫有190家，有55家不是自主管理，必須要官員派駐，未來也會加強自主管理的保稅倉庫的稽核。

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