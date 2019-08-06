華聞快遞／上海自貿區新片區人才「居轉戶」縮短為5年　核心人才3年

▲北京冬奧會配套電力工程西白廟220千伏變電站投運。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：自貿區新片區人才「居轉戶」縮短為5年 核心人才3年

大陸國務院新聞辦公室6日舉行記者會介紹《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》有關情況。上海市委常委、常務副市長陳寅表示，臨港新片區將聚焦吸引國內外各方面的人才，把人才「居轉戶」（居住證轉戶籍）年限從原來的7年縮短到5年，針對核心人才進一步縮短到3年。（澎湃新聞）

《江蘇》：海鷹空天材料研究院落戶蘇州 打造百億新材料產業集團

海鷹空天材料研究院6日正式落戶蘇州市，力爭用15到20年時間建成集多個材料產業集群為一體的百億級大型高科技產業集團。作為大陸一流的空天材料研發生產機構，海鷹空天材料研究院由中國航太科工集團三院和三院306所聯合組建。（中新網）

《吉林》：中國國際進口博覽會首赴東北地區招商

第二屆中國國際進口博覽會第九場招商會6日在吉林長春舉行，是首次來到東北地區。（中新網）

《北京》：冬奧會配套電力工程西白廟220千伏變電站投運

北京市重大項目建設指揮部辦公室日前公佈，2022年冬奧會延慶賽區配套電力工程西白廟220千伏變電站日前正式投入使用，將為北京冬奧會延慶賽區、京張高鐵、北京西北部電網提供穩固有力的電力支撐。（中新網）

▲中國國際進口博覽會首赴東北地區招商。（圖／翻攝自中新網）

《山東》：整合沿海港口資源成立港口集團

山東省港口集團有限公司6日在青島掛牌成立，標誌著山東沿海港口一體化改革發展開啟新篇章，涉及7個城市的沿海港口資源整合之路走向實質與縱深。（中新網）

《廣東》：全球排名前200的海外高校博士最高可補貼100萬人民幣

廣東省委組織部和廣東省人社廳日前推出「廣東省博士後人才引進計畫」，並啟動線上申報。其中，全球排名前200名的海外高校博士來粵從事博士後科研工作，最高可獲100萬元人民幣資助。（澎湃新聞）

《江蘇》：蘇州老社區增設電梯 每台最高補貼20萬元人民幣

蘇州市政府6日發佈《關於蘇州市既有多層住宅增設電梯的實施意見》，將推進老社區增設電梯。政府將給予不超過20萬元人民幣/台資金補貼。（澎湃新聞）

▼海鷹空天材料研究院落戶蘇州。（圖／翻攝自中新網）

