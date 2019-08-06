　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海自貿區新片區人才「居轉戶」縮短為5年　核心人才3年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲北京冬奧會配套電力工程西白廟220千伏變電站投運。（圖／翻攝自中新網）

《上海》：自貿區新片區人才「居轉戶」縮短為5年　核心人才3年

大陸國務院新聞辦公室6日舉行記者會介紹《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》有關情況。上海市委常委、常務副市長陳寅表示，臨港新片區將聚焦吸引國內外各方面的人才，把人才「居轉戶」（居住證轉戶籍）年限從原來的7年縮短到5年，針對核心人才進一步縮短到3年。（澎湃新聞）

《江蘇》：海鷹空天材料研究院落戶蘇州 打造百億新材料產業集團

海鷹空天材料研究院6日正式落戶蘇州市，力爭用15到20年時間建成集多個材料產業集群為一體的百億級大型高科技產業集團。作為大陸一流的空天材料研發生產機構，海鷹空天材料研究院由中國航太科工集團三院和三院306所聯合組建。（中新網）

《吉林》：中國國際進口博覽會首赴東北地區招商

第二屆中國國際進口博覽會第九場招商會6日在吉林長春舉行，是首次來到東北地區。（中新網）

《北京》：冬奧會配套電力工程西白廟220千伏變電站投運

北京市重大項目建設指揮部辦公室日前公佈，2022年冬奧會延慶賽區配套電力工程西白廟220千伏變電站日前正式投入使用，將為北京冬奧會延慶賽區、京張高鐵、北京西北部電網提供穩固有力的電力支撐。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲中國國際進口博覽會首赴東北地區招商。（圖／翻攝自中新網）

《山東》：整合沿海港口資源成立港口集團

山東省港口集團有限公司6日在青島掛牌成立，標誌著山東沿海港口一體化改革發展開啟新篇章，涉及7個城市的沿海港口資源整合之路走向實質與縱深。（中新網）

《廣東》：全球排名前200的海外高校博士最高可補貼100萬人民幣

廣東省委組織部和廣東省人社廳日前推出「廣東省博士後人才引進計畫」，並啟動線上申報。其中，全球排名前200名的海外高校博士來粵從事博士後科研工作，最高可獲100萬元人民幣資助。（澎湃新聞）

《江蘇》：蘇州老社區增設電梯 每台最高補貼20萬元人民幣

蘇州市政府6日發佈《關於蘇州市既有多層住宅增設電梯的實施意見》，將推進老社區增設電梯。政府將給予不超過20萬元人民幣/台資金補貼。（澎湃新聞）

▼海鷹空天材料研究院落戶蘇州。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

ET快訊
利奇馬龜步「豪大雨彈」灌3天　颱風逼台路程出爐！氣象局：2地
父親節泡湯...一張圖看懂利奇馬「風雨時程」　最快周三11:

關鍵字：上海自貿區新片區,海鷹空天材料研究院,中國國際進口博覽會,港口

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港三罷148人被捕「最小13歲」　警1天放800枚催淚彈

華聞快遞／上海自貿區新片區人才「居轉戶」縮短為5年　核心人才3年

香港珍煮丹8/5休店被讚爆！　網友力挺「朝聖」：買去一芳門口打卡

美計劃在亞洲部署「飛彈」壓制中國　華春瑩：不容在家門口滋事

15年前被打一巴掌！　男吃宵夜「遇到老師」狂追一整街報仇

影／「直播剁手指」和粉絲翻臉　說唱歌手亮血腥切口...平台已禁播！

人夫帶初生兒抽血...驚覺「被綠了」超崩潰！狠岳母：孩子送人別離婚

中國國航「停飛北京夏威夷航班」　遊客氣：拿老百姓當籌碼！

「中央絕不放任失控動亂」　港澳辦反問：想把香港光復到哪？

山洪突然爆發6遊客受困湍急河道　7歲女童慘被沖走溺亡

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

桃園4.6億停車場「立中柱就破」 市府交通局：有些機車漏油

香港三罷148人被捕「最小13歲」　警1天放800枚催淚彈

華聞快遞／上海自貿區新片區人才「居轉戶」縮短為5年　核心人才3年

香港珍煮丹8/5休店被讚爆！　網友力挺「朝聖」：買去一芳門口打卡

美計劃在亞洲部署「飛彈」壓制中國　華春瑩：不容在家門口滋事

15年前被打一巴掌！　男吃宵夜「遇到老師」狂追一整街報仇

影／「直播剁手指」和粉絲翻臉　說唱歌手亮血腥切口...平台已禁播！

人夫帶初生兒抽血...驚覺「被綠了」超崩潰！狠岳母：孩子送人別離婚

中國國航「停飛北京夏威夷航班」　遊客氣：拿老百姓當籌碼！

「中央絕不放任失控動亂」　港澳辦反問：想把香港光復到哪？

山洪突然爆發6遊客受困湍急河道　7歲女童慘被沖走溺亡

野生KID現身東區「臉圓一圈」　入伍4個月爆復胖！

比丘尼成熱門直播主　費玉清姊姊現身北檢「化違建官符」

老公有小三！她想「那邊變緊」...狂整6次被嫌爆　醫：只能塞鉛筆

4歲女童幼兒園內溺水「昏迷指數剩3」　泳池違建竟躲稽查30年

新亮點產業！鏡頭與人臉辨識的感測器廠需求大增　不畏智慧型手機陷困境

不斷更新／恰恰生日首打席敲安　3局結束桃猿1：1兄弟

「志效爆緋聞」被她說中！　神婆驚人點出：防彈有3人偷戀愛

人民幣走勢牽動亞幣漲跌　投信：短期波動明顯但下跌空間有限

真要放生了！待產請男友保管金飾　產後他竟落跑：放妳房間桌上

余文樂表態：我是中國人！IG被灌爆後「一個動作」老婆王棠云慘遭殃

大陸熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1..

男持水果刀行搶　老闆淡定抽出開..

一芳台灣水果茶「20家」香港門..

山洪暴發9死！他岸邊見遺體「穿..

孩子抽血發現「別人的」　人夫崩..

閨蜜興奮甩竿…她右耳慘被魚鉤刺..

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底..

快訊／荃灣示威者遭追打　黑衣人..

即／中國相關企業暫停採購美國農..

香港一芳被噴成「共芳」　總部員..

5歲童遭後母虐打...「內臟破..

被4警扛走「被迫露內褲」　少女..

寶寶狂哭！褓母推嬰兒車「轉圈＋..

港警「橡膠子彈」射中記者臉部

更多熱門

相關新聞

華人消費超9成　大馬燕窩產業進駐廣西

廣西欽州市地處中國大陸面向馬來西亞的最前線，兩國共同籌備「中馬欽州產業園」，地理的優勢吸引不少產業進駐。由於馬來西亞盛產燕窩，全世界的燕窩又超過九成都是被華人消費，也因此，馬來西亞的燕窩加工廠被看好成為產業園的「明日之星」。

推政務數位化　廣西靠大數據切入東協

閩台上半年海上客運量增21.6%

華聞快遞／進博會主場9月將實現5G網路全覆蓋

華聞快遞／上海謀劃「進博會」垃圾分類工作

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

一芳姐妹店「躺著也中槍」！火大喊退加盟

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

個性合到爆！12星座「最速配CP」甜曝光

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

林佑威轉發「我愛祖國」搶當14億護旗手

茵聲不約她！木星走心：我宣布退團

更多

最夯影音

更多

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面