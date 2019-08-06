中華小將衛冕小馬聯盟世界冠軍　台東縣9日迎接慶功

▲中華小將擊敗墨西哥衛冕小馬聯盟世界冠軍。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

以台東縣卑南國小為主體，代表亞太區參加2019年小馬聯盟野馬級少棒世界賽的中華少棒代表隊，6日早上傳來好消息，小將們展現旺盛攻擊力，尤其隊中強棒蘇政憲連2天開轟，以及第6局邱彥祖再補1支2分全壘打，帶領中華健兒以10比4轟垮墨西哥隊衛冕成功，拿下台東縣睽違7年的世界少棒冠軍。

台東縣府教育處表示，開賽第1局中華隊靠連續安打及對手失誤3分領先，但墨西哥1局下也靠中華隊內野守備失誤及投手犯規將分數追到3:3，第2局墨西哥趁中華小將先發投手黃義傑亂流之際適時安打將分數超前來到4:3，但中華隊臨危不亂派出中繼投手莊昊勳以精準控球，展現K功，另蘇政憲延續5日手感再度轟出2分全壘打，以8:4擴大領先對手，第6局邱彥祖再補一支2分全壘再攻下保險分，最後中華隊派出下鉤型投手陳世展關門終場用3振結束比賽，最終中華隊以10:4獲得勝利。

台東縣長饒慶鈴第一時間獲知中華隊奪冠後，表示將安排9日迎接中華隊慶功，接受台東鄉親的熱烈歡迎，分享大家的光榮；另駐休士頓台北經濟文化辦事處陳家彥處長在第一時間至比賽會場頒發總統、副總統、行政院院長及教育部長賀電，本賽事是我國繼2019年世界盃U12少棒賽、美國小馬聯盟青棒世界盃第3冠。