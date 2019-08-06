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勞、就保爭議2019上半年破2,000件　民眾這樣做翻盤率逾3成

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲根據勞動部統計，今年前6個月提起爭議審議數量達2,018件，其中又以傷病給付、失能給付占最大宗。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

無論是勞保或就保被保險人申請各項給付，若遭勞保局拒絕核定，可透過勞、就保爭議審議程序進行救濟，有機會再次審查。根據勞動部最新統計，2019上半年提起爭議審議數量達2,018件，其中功撤銷原核定結果的件數為615件，翻盤率逾3成。

根據勞動部統計，今年1月至6月底止，勞、就保爭議審議審結案件數高達2,018件，其中勞保傷病給付爭議案件有843件（41.77%）為最高，緊追在後的是失能給付爭議案件有501件（24.83%），二者合計占爭議案件比例約6成5。

請繼續往下閱讀...

另觀察審議結果分析，截至今年6月底，撤銷原核定案件數為615件，撤銷比率為30.47%，顯示民眾透過勞保爭議審議制度獲得救濟的比率約3成，換句話說平均10件中有3件可以獲得救濟。

舉例來說，在果菜市場工作的志宏有參加勞保，不過在2016年底因罹患癌症過世，他的女兒向勞保局申請勞保死亡給付時，由於斷斷續續透過職業工會加保，也沒有具體工作事證，被取消勞保投保資格，隨後向勞動部申請爭議審議，由於提出工作紀錄、交易證明，取消原核定，勞保局查明後重新核定恢復投保資格，並核付死亡給付。

勞動部勞動法務司副司長傅慧芝表示，勞、就保爭議審議是訴願前的行政程序，民眾可在核定處分的60天內提出申請，針對民眾所提出的新事證進行處理，按照規定來說，8成民眾在3個月內會收到審定書，若是特別案件最多可延長2個月，民眾若有不服則可提起訴願。

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關鍵字：勞動部,勞動法務司,勞保,就保,勞保局,勞工,權益

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