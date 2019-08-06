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「台灣國飯」大會師　滷肉飯50強下周二北車PK　營收可望成長二成

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▲邁向第三年的台灣滷肉飯節將於下周二登場，全台50家業者將在台北車站大會師。(圖／資料照)

▲邁向第三年的台灣滷肉飯節將於下周二登場，全台50家業者將在台北車站大會師。(圖／資料照)

記者林淑慧／台北報導

號稱「台灣國飯」的滷肉飯，成為觀光客來台必吃小吃，經濟部今（6）日表示，邁向第三年的台灣滷肉飯節將於下周二登場，全台50家業者將在台北車站大會師；官員表示，今年要帶觀光客吃遍全台，目標助攻業者營收成長二成。

經濟部商業司自2017年開辦台灣滷肉飯節，通過評選業者從78家成長至今年142家，商業司副司長陳秘順表示，依據統計，去年與前年的滷肉飯節，參與業者營業額分別提升14%及15%，今年則結合觀光活動出新招，提高營收目標上看二成。

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「去年參與滷肉飯節後，全年業績較以往成長二至三成，」阿義滷肉飯第3代經營人傅柏瀚說，滷肉飯是台灣充滿溫度的料理，是國際認同的美食，今年號召全民來台北車站「國飯大會師」，一起嚐遍全台50家特色滷肉飯，拉近民眾與餓的距離。

官員表示，台灣滷肉飯節於8月13、14日在台北車站辦理「國飯大會師」啟動活動，今年重點推出適合自由行旅客的「國飯套餐」，及接待國際貴賓的飯店級「國飯宴」，要滿足不同需求的國際觀光客，讓滷肉飯不僅僅是國民美食，也能是國際貴賓宴席上的主角。

另外，今年節慶也首度結合交通部觀光局「小鎮漫遊年」辦理，將在9月「花東山海自行車挑戰賽」及10月「臺北溫泉季」展開系列活動，民眾及觀光客可在現場享用美味滷肉飯，為旅途補充滿滿元氣。

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關鍵字：經濟部,滷肉飯

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