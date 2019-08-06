新媒體投資集團斥資444億收購今日美國報母公司　成為美國最大報團

▲Gannett與GateHouse Media達成合併協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合外電報導

「今日美國報」（USA Today）母公司甘尼特報團（Gannett）與對手蓋特豪斯媒體（GateHouse Media）達成合併協議，將打造美國最大報團，期盼擴大規模，迎接報業不景氣的挑戰。

GateHouse Media的母公司新媒體投資集團（New Media Investment Group）表示，以價值約14億美元（約新台幣444億元）股票加現金，去收購Gannett，打造出一間擁有263家日報、觸及1.45億用戶的媒體公司。

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此次合併預計每年將節省約2.75億美元至3億美元的成本，並在47個州以及《今日美國》擁有263家每日媒體機構。

近年來，報紙業的合併和收購，通常會導致編輯室和商業方面的裁員。新聞稿指出，兩家大型上市公司的合併，可以幫助新公司節省技術和人力資源，並加速其「數字化轉型」。

新媒體投資集團董事長兼執行長利德（MichaelReed）表示，預期這項合併協議「將改變印刷和數位新聞事業版圖」，助於公司加速數位轉型，並以動態多媒體為中心。

合併後的公司將被稱為Gannett，根據協議，前彭博與道瓊公司主管巴斯寇貝克（Paul Bascobert）將擔任執行長，並預計年底前完成併購。