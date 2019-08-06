貸款金額千萬每月2～3萬養老　兆豐銀以房養老鎖定女性

▲兆豐銀針對女性推以房養老優惠。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐銀行為體貼廣大的女性族群，即日起至9月30日止，推出「妳與樂活人生的距離-以房養老貸款」限時優惠活動，在期限內申辦的「以房養老貸款」的女性客戶，可享有開辦費減半優惠。

根據金管會統計，以房養老自104年底開辦以來已經核貸的案件數達到3,598件，核貸金額為198億元，其中男性核貸件數占比為45.44%、女性為54.46%，平均承作年限為21.95年。

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由此可見，女性願意在以房養老的案件中，屬於較為大宗。也看準這一點，兆豐銀今（6）日宣布，到9月底止，辦理以房養老的女性客戶，可以享受開辦費減半外，經撥貸成功之後，還可以享受千元百貨公司或者是皮鞋商品禮券。

兆豐銀表示，有鑑於目前房價居高不下、年輕人普遍低薪的社會結構，以往傳統的養兒防老已漸不可得，即將邁入老年的銀髮族，應以追求有質感的退休生活為目標。人生的下半場是否能樂活度過，預先檢視每月的零用金是否足以支應生活所需，便成為重要的課題。。

辦理以房養老，到底每個月會獲得多少資金養老呢？舉例來說，60歲的王媽媽預計65歲退休，小孩皆已成家立業有各自的生活，對王媽媽來說，老年生活最怕的是只剩房子一間、身邊存款卻不夠支應日常生活所需；另外，也希望實現與姊妹淘或老伴四處旅遊的退休生活，於是趁著退休前，拿其名下不動產預先規劃以房養老貸款助她圓夢。以貸款新台幣1,080萬元而言，貸款30年期間，每月扣除利息後約可領取新台幣2~3萬元的安養金，完全符合王媽媽的需求。