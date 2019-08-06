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泰國雙料冠軍！　華碩消費性筆電、電競筆電市佔第一

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▲泰國雙料冠軍！　華碩消費性筆電、電競筆電市佔第一。（圖／華碩提供）

▲華碩消費性筆電、電競筆電市佔第一。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（6）日宣布銷售捷報，繼日前奪下美國電競筆電市佔第一，根據知名市調公司最新報告顯示，華碩以超過3成的優異市佔躍居泰國6月份消費性筆電龍頭，拿下稱霸東南亞的最後一塊版圖。

▲泰國雙料冠軍！　華碩消費性筆電、電競筆電市佔第一。（圖／華碩提供）

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▲華碩高階機種今年推出多款ASUS ZenBook系列新機。（圖／華碩提供）

華碩表示，消費性筆電部分，高階機種在今年因推出多款ASUS ZenBook系列新機助攻下，大幅提升銷量，較去年同期成長2.5倍；電競筆電部份，也以46.8%的超高市佔摘冠表現亮眼。

▲泰國雙料冠軍！　華碩消費性筆電、電競筆電市佔第一。（圖／華碩提供）

▲華碩去年首度在泰國當地市場引進TUF Gaming系列產品。（圖／華碩提供）

華碩分析成長力道，電競筆電部份自去年起首度於當地市場引進TUF Gaming系列產品，一上市即以高度性價比掀起旋風，攻下年輕族群心佔率，也推動華碩電競筆電一路攀升至接近過半市佔率的壓倒性領先地位。

▲泰國雙料冠軍！　華碩消費性筆電、電競筆電市佔第一。（圖／華碩提供）

▲華碩正式進駐曼谷中央世界購物中心開設品牌旗艦店。（圖／華碩提供）

整體而言，華碩指出，經銷渠道遍布全泰國76個省份、上千家門市，並在今年7月更正式進駐曼谷中央世界購物中心(Central World)開設品牌旗艦店，提供全方位的銷售與貼心服務，並定期舉辦門市銷售人員教育訓練，穩固通路信心，帶動業績成長動能強勁。

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關鍵字：華碩,ASUS,泰國,筆電

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