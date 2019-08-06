美將陸列為「匯率操縱國」　關鍵影響一次看懂

▲美國財政部5日宣布，將中國大陸列為「匯率操縱國」。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合報導

美國財政部5日宣布，將中國大陸列為「匯率操縱國」（currency manipulator），這是美國自1994年來，首次正式將中國大陸列入匯率操縱國，此舉被視為進一步加劇中美貿易警張局勢。

美國財政部的新聞稿指出，在川普的支持下，財政部長梅努欽（ Steven Mnuchin）已經在5日確定中國大陸是一個「匯率操縱國」。以下為美國決定匯率操縱國法律依據、匯率操縱國的評定標準及被列為匯率操縱國的影響：

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● 法律依據

美國財政部依據「1988年綜合貿易暨競爭力法」（Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988）及「2015貿易便捷化暨執行法」（Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015）每半年（4月及10月）會向國會提交「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」（Foreign Exchange Policies of Major Trading Partners of the United States），內容包括審視其他國家是否利用匯率政測對美國進行不公平交易。

● 評定標準

根據「2015貿易便捷化暨執行法」，美國財政部得依據3項指標判定貿易夥伴是否操縱匯率，分別為：鉅額對美貿易順差（超過200億美元）、鉅額經常帳順差（佔GDP的3%以上）、持續的單邊外匯市場干預（該經濟體透過買入外國資產促使本國貨幣貶值，且年度內購買總金額超過GDP2%）。

若一個國家或地區符合上述3項指標，即會被認定為匯率操縱國；若滿足其中2項或在美國的總體貿易逆差過大，則會被列入匯率操縱觀察名單。

中國大陸在1992年至1994年間，曾5度遭美國認定為匯率操縱國，但此後最多只名列觀察名單。

● 後續影響

依據法律，被列為匯率操縱國後，美國財政部需與該國啟動雙邊談判，經一年諮商後仍被美國財政部認為未改採合宜政策時，美國財政部將建請美國總統採取進一步措施，包括拒絕該國取得海外私人投資公司融資管道、拒絕該國參與美國政府採購標案、要求國際貨幣基金組織（IMF）加強監督、納入美國貿易代表署（USTR）是否與其洽簽貿易協定考量等。