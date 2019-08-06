台股挑戰翻紅失敗...收盤小跌28點　三大法人合計賣超30.61億元

▲ 台股今開低走高。（示意圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（6）日上演戲劇化發展，開盤跌深後緩步上攻，順利收復年線，可惜尾盤仍無力翻紅，終場收在10394點、下跌28點，跌幅0.27％，成交量1,450億元。三大法人合計賣超30.61億元，其中自營商買超34.27億元，投信賣超7.41億元，外資及陸資賣超57.47億元。

電子三雄於盤中翻紅，帶動加權指數開低走高。股王大立光（3008）終場收在3825元、上漲0.53%；台積電（2330）收248.5元、上漲0.81%；鴻海（2317）收在73.3元、上漲0.69%。

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其他權值股表現，台塑化（6505）、南亞（1303）、台化（1326）下跌超過1%；中華電（2412）、台塑（1301）、國泰金（2882）、聯發科（2454）也全都收低。

金融類股中，富邦金（2881）下跌0.71%；元大金（2885）、國票金（2889）、新光金（2888）等跌幅逾1%；王道銀行2897則上漲0.9%。

另一方面，亞股今日續呈跌勢，但部分國家股市跌幅稍有減緩。日經指數下跌0.65%、韓國綜合指數下跌1.62%、上證指數下跌1.56%%、深圳綜合指數跌1.78%，香港恒生指數跌1.07%。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰分析，隨著昨日華爾街重挫和美中貿易戰火越演越烈，市場風險胃納程度將備受打擊。尤其是亞洲一些以出口為導向的經濟體，包含台灣、南韓和香港等在內，均可能遭受到衝擊。

許長泰認為，美國總統川普依舊相當在意股市表現，近期股市修正可能將讓他未來的保護主義言論更為溫和。儘管近期市場調整在短線上對投資人來說相當痛苦，但這同時也為投資人開啟一個進場契機，低接部分先前價格漲高但在市場修正後價值轉趨合理的標的。