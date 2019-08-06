競標5G既期待又怕受傷害！NCC：不可能讓電信業底價得標



▲NCC6日舉行「行動寬頻業務管理規則」修正草案公開說明會（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）主辦的5G釋照競標即將登場，但國內電信業者明顯對官方版的競標規則不滿意。電信業者認為應降低單一業者標得頻率上限，讓更多家電信公司都有頻段可獨立發展5G網路；且目前5G應用不成熟，應降低前5年標金。但NCC也很為難，降低單一電信可標頻率總量，等於不用競標，幾乎就是底價取得，社會大眾更無法接受。

NCC6日召開「行動寬頻業務管理規則」修正草案說明會，這次5G釋照最熱門的3.5GHz頻段共釋出頻寬270MHz，每一家最多可標得100M，形成僧多粥少局面，台灣之星、遠傳、台灣大、中華等電信業均與會，透露出對5Ｇ競標規則既期待又怕受傷害的心情！



台灣之星法規暨漫遊互連處處長王俊亦認為，3.5GHz頻譜競標取得的上限應在70~80M，確保市場至少有4家業者，否則對消費者、業界都有很大傷害。應避免三大業者藉由競標，排除市場競爭，再度壟斷市場，損害消費者權益。

王俊亦表示，依掳先進國家經驗，只有3家電信公司的資費會比4家高10~15%，4家才能帶給消費者比較合理的價格。最近法國的5G也決定要讓4家業者都能拿到40M，超過的再用競價方式。40M對5G是必要也是基本的頻寬，60M的頻寬，速度就可達1G，是不是一定需要100M？很多其他國家像是英、德、義的業者也沒有拿到100M。100M只是技術規格上感覺比較好，但就實際上來看並不是一定要。



▲說明會主持人NCC綜合規劃處處長王德威（圖／NCC提供）

他認為NCC一直寄望共頻、共網，可以解決業者沒有標到頻寬或頻寬不足的問題，但目前共頻、共網這些，實際上是建構在商業協商，如果小業者標不到40M，頻寬不足，自己無法發展成足夠的5G網路，懷疑會有大業者願意拿出頻率給同業共用？共頻、共網是一個非常深的商業合作，實際上只對以往已有合作關係的業者可行，對於沒有合作關係的，只是看得到用不到。

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遠傳電信協理蕭景騰表示，5G的技術、業務目前都不是很成熟，估計有效合理發展的成熟期可能落在5年後，在標金上應考量這部份而合理化。所有參與競標者的資訊盡量揭露，像是需求數量、暫時得到的數量這些，程序上加速有正面效果。



說明會主持人、NCC綜合規劃處處長王德威表示，競價以10M為單位，3大業者一要花非常大的財力才有辦法把第4家排除在外，所以只有第4家能不能拿到滿意的頻寬，而不是第4家沒辦法存在。競標設計上注意到公平競爭，如果上限只有70M，4家業者就不用競標，幾乎就是底價取得，這樣會比較不適合。

此外，上限100M的設計也是考慮發展共用頻率的空間，上限大小會影合作空間有多大。所以競標要考慮業者有沒有獨立發展空間，只能拿到一點點頻率，想多拿都不能，這也是另外一種不公平。