富邦金配發特別股股息逾26億　蔡明興看貿易戰：明年11月前難有結果

▲中美貿易戰升溫，富邦金董座蔡明興預期，明年11月美國總統大選前應該不會有結果。（圖／富邦金提供）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金（2881）今（6）日舉行2019年股東臨時會，通過2018年度盈餘分配修正案，配發特別股股息，甲種特別股股息年率為4.1%、乙種特別股股息年率3.6%，合計特別股股息分派金額逾26.24億元；富邦金董事長蔡明興認為，中美貿易戰將會持續下去，按照目前情況，預期到美國明年11月總統大選前應該不會有結果，預期未來市場波動會很大，將會謹慎小心因應。

富邦金今天舉行股東臨時會，通過特別股股息分派案，甲種特別股6億股，按發行價格60元，特別股股息年率為4.1%計算，分派金額14.76億元；乙種特別股6.6666億股，按發行價格60元，特別股股息年率3.6%計算，持有期間共291天（2018年3月16日至12月31日），分派金額11.48億餘元，合計分派金額逾26.24億元。

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現場有股東詢問為何不在上次股東常會修章後直接通過盈餘分配，還要特別召開股東臨時會，富邦金控總經理韓蔚廷表示，股東常會通過修章後直接修正盈餘分配案，詢問過律師，建議更穩健保守，因為當時章程對於前期為分派盈餘能否發特別股利是有爭議的，若股東會通過直接用特別提案方式進行，未經董事會同意，怕程序上未來可能有爭議，因此決定通過修章案後，再開董事會提新的盈餘分配案，最後到股東臨時會上討論。

富邦金控董事長蔡明興也指出，由於原公司章程對於累積未分配盈餘得否發放特別股股息未臻明確，因此6月14日富邦金控股東常會通過原107年度盈餘分配案，暫不配發特別股股息，而今天召開臨時股東會，依據修正後的公司章程及相關規定調整特別股股息分派，通過甲種特別股及乙種特別股的股息配發。

另有股東關注今年上半年雖受全球經濟放緩、美中貿易戰風暴延燒、各國央行貨幣政策轉向等多重議題影響，蔡明興表示，富邦金控各子公司仍穩健成長，持續締造經營佳績，2019年上半年蟬聯金控業每股獲利王，累計上半年稅後淨利為276.61億元，每股盈餘達2.7元。

至於美國聯準會（Fed）近期宣布降息1碼，多家壽險業者紛紛調降保單利率，因此有股東詢問是否會跟進，蔡明興則說，美國利率今年隨著川普政策「上上下下已經很多次了，非常難預測」，對富邦金來說，大部分資金都已經投資了，利率從4.5%降至4.2%，帳面上會產生未實現利得；今年已經調降2次，下個月可能會跟進聯準會腳步，持續調降保單利率。