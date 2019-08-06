機器人幫忙成衣打樣　工研院秀智慧製造5大亮點技術

▲工研院舉辦「Do It Today產業科技焦點展」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（6）日舉辦「Do It Today產業科技焦點展」首場智慧製造展，展出5大亮點技術，包括無人搬運車派車系統、平價抗反光3D視覺導引技術、12自由度靈巧末端向量吸爪、Chameleon工業物聯網閘道與AI edge技術、金屬扣件智慧製造技術。

經濟部技術處處長羅達生表示，工研院今年預計一連舉辦三場「Do It Today產業科技焦點展」，鎖定智慧製造、智慧醫療、智慧科技，以首場的智慧製造為例，技術處近5年在製造領域挹注百億元科專經費，投入700位研發人員，藉此展示29項專業技術的研發成果。

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▲工研院亮點技術「無人搬運車派車系統」。（圖／記者姚惠茹攝）

人機協作的亮點技術，工研院開發的「無人運車」，關鍵零組件國產化，而且搭配後端即時管理系統，即使50輛、100輛無人搬運車一同工作，也可以輕鬆調度路線，同時避免車與車之間塞車的問題，目前已技轉東元、榮興，應用在製造業工廠的上下料。

▲工研院亮點技術「平價抗反光3D導引技術」。（圖／記者姚惠茹攝）

機器人還能幫忙成衣打樣，工研院開發的「平價抗反光3D導引技術」結合國產自動化設備，已跟紡織大廠合作，主要是解決現在廠商的成衣打樣還依靠人力，打樣流程需要7-10個工作天，但未來引進這個技術，可以避免機器視覺受打樣金屬模板反光影響，有效率即時定位布料位置與縫份路徑，預估打樣最快1工作天即能完成，可節省超過50％的人力。

▲工研院亮點技術「12自由度靈巧末端向量吸爪」。（圖／記者姚惠茹攝）

精機中心開發的「12自由度靈巧末端向量吸爪」，具有12個關節，因此能更靈活的抓取物件，就算是球體、曲面，或是不易抓取的滑鼠，都能輕鬆夾取，解決傳統機器夾爪無法任意抓取物件的限制，並己技轉工業電腦廠商新漢。

▲工研院亮點技術「Chameleon工業物聯網閘道與AI edge技術」。（圖／記者姚惠茹攝）

AI人工智慧方面的亮點技術，資策會開發的「Chameleon工業物聯網閘道與AI edge技術」又稱「變色龍」，主要是製造業機器廠牌全都不同，為了達到機台連網透明化而設計，目前已經可以相容超過300種機台，並已應用在PCB廠、手工具、水五金及工具機產業等。

「變色龍」甚至在傳統產業導入也有很好的效果，舉例來說，這個技術幫助一家30幾年的紡織設備廠導入人工智慧，讓AI來判斷裁布刀耗損程度，預估裁刀剩餘壽命，建議最佳換刀時機，既可以讓裁刀保持鋒利 ，也可避免過度更換裁刀，浪費時間以及物料，解決紡織業長久以來面臨的問題，並已技轉紡織廠千盛，以及PCB廠欣興、群浤。

▲工研院亮點技術「金屬扣件智慧製造技術」。（圖／記者姚惠茹攝）

數位轉型方面的亮點技術，金屬中心開發的「金屬扣件智慧製造技術」，把數十年老師傅的經驗數位化，建立扣件模具調校導引專家系統，提高效率並確保產品尺寸規格，同時在成形模座加裝感測器，有效改善巡檢現況，讓傳統螺絲產業變身為智慧工廠，並已技轉給國內扣件廠世德工業及成型設備精湛光學、鍵財機械等業者。

▲工研院亮點技術「12自由度靈巧末端向量吸爪」還可以比愛心。（圖／記者姚惠茹攝）