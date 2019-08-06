單車環島送暖！康和證連兩年參與公益環島活動　延續偏鄉送愛精神

▲ 康和證券去年第一次參與公益單車環島活動。（圖／康和證券提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

康和證券董事長鄭大宇今年將再次帶領康和員工，以接力方式完成15天的單車環島，進行偏鄉送暖的公益慈善活動，今年更首度有女性同仁參與單車環島。鄭大宇表示，離開台北走入偏鄉，才發現台灣的城鄉資源差距很大；期許透過企業的力量喚起社會上更多的公益關懷之心，讓更多的生命因此而得到翻轉。

康和證券去年首度以騎乘單車環島的方式走入偏鄉，進行社會關懷。由董事長鄭大宇號召員工，一同參與由社團法人中華基督教救助協會的「1919愛走動－急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募活動。感受到弱勢家庭的迫切急難，以及偏鄉資源的缺乏，今年再次參與單車環島，沿途親身探訪急難家庭，表達關懷並提供慰助。

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去年首次單車環島走入偏鄉之後，鄭大宇表示，有感於台灣的城鄉資源差距極大，唯有政府與民間合作，才有機會發揮較大的力量，透過適當的陪伴與適時的援助，讓許多經濟弱勢家庭，生活得以改善。

為了讓愛心更廣為擴散，鄭大宇鼓勵同仁一同參與，一起聯手騎乘送愛走進「急難家庭」，今年共號召4名康和同仁參加單車環島，並於7月下旬正式進行第一次練習騎乘，為年底的公益慈善行預做暖身。

鄭大宇表示，今年將延長接力環島的里程與天數，希望康和每位環島勇士有更多的時間到偏鄉探視及陪伴孩子與急難家庭。而未來也規劃運用康和的既有資源，協助孩童拓展視野與技能，進而建立自信，改寫不同的生命篇章。

為了鼓勵員工參與公益慈善社會關懷活動，推動落實公益假制度，康和證券表示，每年提供同仁2天全薪公益假，鼓勵員工在工作之外，走入社會投入社會服務與慈善活動，期許在企業內部形成文化。鄭大宇強調，康和公益未來將以更多具體行動支持公益慈善，善盡企業社會責任。