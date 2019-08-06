陸客不來台這家公司反而受惠　捷迅上半年每股賺1.3元後市看旺

▲國際貨運承攬業者捷迅今年上半年每股稅後盈餘達1.3元，年增達23.81%，獲利已連續五季正成長。圖為捷迅總經理孫鋼銀。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

受惠跨境電商業務持續成長，國際貨運承攬業者捷迅自去年起積極調整客群，並掃除負毛利航線，經營效益逐漸顯現，今年上半年每股稅後盈餘達1.3元，年增達23.81%，獲利已連續五季正成長。

捷迅總經理孫鋼銀表示，中國大陸宣布暫停陸客來台自由行，及限縮團客來台之政策，目前航空公司已開始考慮減班或調整機型，預計未來將對運價及航空艙位供給市場造成衝擊，對貨運承攬業者反而可能是個轉機。

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中美貿易戰持續延燒，近期美國總統川普宣布將在9月1日對中國大陸輸美3000億美金商品加稅10%，但人民幣貶值及中國大陸出口退稅政策，反而稀釋了關稅增加10%的影響，研判中國的發貨人和美國的消費者應該可以承受，預估對捷迅營運並無重大影響。

展望後市，捷迅表示，今年仍將延續三大主軸發展，包括跨境轉口運送、海外物流倉及Last Mile服務，在現行消費者人均所得提高的情況下，電商市場占比會再增長，因此，未來捷迅將加強市場開發，並多元平衡發展各營運項目。

依據財報，捷迅今年上半年度合併財報，合併營收為13.45億元，較去年同期成長4.21%；每股盈餘(EPS) 1.30元，年成長率達23.81%，已連續五季維持成長態勢。