東區衰敗誰得利？這區消費力驚人　榮登天龍國發票開最多區

▲根據營業稅申報統計銷售額，北市中山區消費力最強。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

北市哪裡消費力最高？根據營業稅申報統計銷售額，今年中山區消費力最強、大安區居次、信義區位居第3名，顯示這幾區是商業活動最密集的區域，消費強度越高的地區，也就是聚集大量人潮，店面效益大增。

永慶房屋根據財政部財稅資訊中心資料，以村里為最小單位，計算電子發票與營業稅申報銷售額，銷售額指標最高為100，盤點台北市2019年銷售額指標，統計銷售額指標在95以上的行政區與村里資料，發現中山區共有16個里銷售額指標達標，包括民安里、金泰里、埤頭里、正義里等，是北市消費熱度最旺的行政區。

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永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，中山區開發甚早，加上四通八達的捷運開通，讓商業活動逐步擴散，比對消費熱度高的區位發現，以中山南西商圈、美麗華商圈、南京松江商圈、林森條通商圈、民權西路商圈、微風廣場商圈、中山國中商圈、晴光商圈具備高消費力，銷售額指標均在95以上，高消費力可望帶動店面需求。

而大安區消費熱度居次，謝志傑說明，大安區人文薈萃，是台北市最精華的區塊，交通便捷，高級學府林立，可謂為台北市首善之區，因此，商業活動發達，也發展出不少商圈，消費熱區主要集中於東區商圈、信義安和商圈、遠企商圈、台大商圈。

觀察市郊區表現也不遑多讓，顯示北市消費熱區有往外擴散的跡象，不僅侷限於市中心精華商圈，謝志傑補充，台北市捷運交通便利，不僅市中心區消費力強，市郊區也活絡，從各行政區的消費熱區來觀察，幾乎都坐落於捷運站周邊，因此，捷運除了帶來人潮增加消費強度外，軌道經濟也將人潮往市郊區帶，讓消費觸及範圍增加升。