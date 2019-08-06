宇瞻澳洲參展　搶先曝光最新3D NAND SLC-liteX技術

▲宇瞻澳洲參展。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

工控儲存記憶體廠宇瞻（8271）將於8月13日至15日參加澳洲AGE博弈展（Australasian Gaming Expo），首度曝光CasinoPro技術解決方案與3D NAND SLC-liteX技術，大秀研發實力。

宇瞻除持續與國際一線博弈大廠維持緊密合作關係，更針對博弈產業應用特性與需求積極開發尖端技術，首度曝光CasinoPro技術解決方案與3D NAND SLC-liteX技術，提供高達30000次寫入/抹除次數(P/E cycles)，於全球博弈儲存市場站穩一席之地。

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為全球規模最大的專業博弈展之一，AGE 2018年集結237家參展商，造訪人次與2017年相較成長7%之多、橫跨26個國家，打破歷年紀錄。今年AGE即將迎來30周年，規模可望再創高峰。

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查顯示，三星(Samsung)、Micron/Intel、TOSHIBA/Western Digital等原廠的3D NAND Flash產能比重已超過80%；3D NAND工業級應用目前以64層堆疊(64-Layer)產品為主，未來於工控垂直應用市場扮演的角色也將日益吃重。

宇瞻垂直市場應用事業處處長黃美惠表示，博弈在工控垂直市場應用中極具潛力的一塊，目前宇瞻與客戶的合作模式已逐漸從傳統的產品採購，轉向夥伴合作思維。宇瞻觀察到博弈機台常因強制關機導致資料異常或遺失，透過DataDefender技術，確保電源異常時資料傳輸的完整性與穩定性。

宇瞻研發3D NAND SLC-liteX技術，突破既有技術限制，提供高達30,000次寫入/抹除次數(P/E cycles)的優異表現，是市面上3D TLC NAND快閃記憶體3K P/E cycles的10倍之多，尤其適用博弈應用機台全年無休、小資料密集讀取與寫入特性，可望成為下一波產業成長動能。