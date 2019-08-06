純網銀掀話題　投信推金融業申購FinTech基金零手續費

▲2017~2021年金融科技產業每股盈餘預估（美元）。（資料來源：Bloomberg，2019/6）

記者周康玉／台北報導

金管會近期發放3張純網銀執照，宣告台灣金融產業邁入全新時代，「FinTech」成為未來發展主軸。看準FinTech商機，第一金投信趁勢推出相關活動，全國金融從業人員及其配偶、子女和父母，申購旗下AI FinTech金融科技基金零手續費的優惠。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，「FinTech金融科技」即Finance(金融)+Technology(科技)的直接翻譯，就是「用科技的手段，提供金融服務」。舉例，早期要帶著存摺到銀行櫃台填寫提存款單據，後來用ATM，現在智慧型手機直接線上轉帳，以後手機就是錢包、就是銀行，這就是FinTech帶來的創新應用。

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在臨櫃時代，銀行必須花費龐大的店租成本，開設一家實體分行；而有金融服務需求的人，都要千里迢迢趕銀行3點半的關帳時間。現在，FinTech時代來臨，銀行透過科技手段，撙節不斷高漲的租金等費用，所有人可以在手機上享受5英吋與24小時全年無休的金融服務，銀行、消費者通通都受惠。

尤其，全球沒有銀行帳號的人口高達20億人，占人口總數1/3，而且只有10%的人擁有信用卡、20%的貸款需求者能通過傳統金融機構的服務。反觀，天天倚賴網路應用的人數高達36億人，提供發展金融科技的沃土，並實現普惠金融的目標。

唐祖蔭表示，純網銀執照發放後，台灣金融業自此邁入全新時代，儘管對於既有銀行業者帶來挑戰，但也創造更多產業革新的新商機。國際知名金融機構包括：花旗、巴克萊、匯豐、荷蘭銀行、VISA等，紛紛搶進卡位。對於金融從業人員，不妨好好掌握這一波財富轉移的機會。