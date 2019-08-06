新房裝冷氣「對講機詭異女聲」　兄弟師傅按門鈴測試嚇逃：七月別鐵齒

▲原PO裝冷氣卻遇到不可思議的事。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

記者陳俊宏／綜合報導

「七月了別鐵齒…」一對冷氣師傅兄弟檔工作時，突然聽到對講機傳出一名女生的聲音，且連續重複四個字，按門鈴測試後嚇得兄弟倆趕快離開，「默默走回屋內，以生平最勤快的速度，把工具全丟箱子、垃圾撿一撿，閃人。」

當事人今天（6日）在「靈異公社」臉書社團發文說，5日到業主剛交屋的大樓裝冷氣，由於裝潢已完工，整間屋子只有他和哥哥，從上午施工到下午一切都很順利；直到下午3時半過後，忽然屋內傳來一個女生在講話，「不大聲，我跟我哥面面相覷⋯誰在說話？」

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原PO表示，隔了一會，他收工具時又聽到聲音，原來是門鈴對講機說「你有訪客」；他當下沒理會，因門沒鎖，有人要進來直接開就可以，卻沒人進來。

▼原PO到新大樓裝冷氣卻嚇得閃人。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO指出，他繼續收工具，又聽到對講機講話，去查看發現沒異樣，走去開門也沒看到人，站在門外試著按一下門鈴，對講機先傳來音樂鈴聲，響完才說「你有訪客」。

「靠夭！」原PO說，「前幾次都沒音樂鈴聲是怎樣，默默走回屋內，以生平最勤快的速度，把工具全丟箱子、垃圾撿一撿，閃人。」他表示，確定不是鄰居惡作劇，因隔壁還沒交屋，整層樓只有他們兄弟，上個月來配管也沒遇過，「七月了別鐵齒。」