美批中操縱匯率　法人：川普籌碼漸耗盡　美股將再震盪下修

▲。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

隨著貿易戰迅速升級，全球股市一片哀嚎，美股昨晚創下今年以來最大跌幅，法人觀察，由於美國總統川普宣布第4波關稅清單後，打貿易戰的籌碼已逐漸見底，預期美股將會繼續受到中美雙方口水戰震盪下修。

美股三大指數中標普500下跌2.98%至2844、道瓊下跌2.9%至25717、納斯達克下跌3.47%至7726點，避險性資產也反映市場風險情緒高漲，黃金上漲1.3%、VIX指數則上漲39.64%。

元大S&P500 ETF研究團隊表示，川普對中國貿易戰的籌碼也逐漸見底，可從三面向得知。第一，美國從大陸進口近6000億清單皆已加徵關稅，對美國跨國企業的營收有負面影響，從近四個月採購經理人指數PMI不斷下滑來看，最大兇手就是新訂單的表現不佳，所以川普不可能無上限快速調升關稅，否則將傷及國本。



第二，美國經濟基本面雖然未落入衰退，但加速引擎也不如減稅政策所帶來營收盈餘雙位數成長之動能，若無7月底聯準會預防性降息，股市很可能早在七月中第二季財報陸續公布時就開始高檔修正震盪。

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第三，根據最新民調統計，七月底以來川普支持率由45%下降3個百分點來到42%為近期新低，而隨著不支持率持續升高，為川普連任之路面臨強大壓力。

綜上所述，預期仍依照之前評估，中美貿易戰會隨著美國總統大選及中共建國70周年在雙邊互利下於9月底10月初有結果出現。隨著9月1日3000億才開始課稅，而中美雙方在9月中才再次談判以及聯準會利率會議確認再度降息與否，八月份並沒什麼要事發生，預期美股會伴隨著中美雙方口水戰震盪下修。

至於美股能否止穩，可兩大指標判斷。元大S&P 500 ETF研究團隊認為，短線上需觀察兩個指標，第一，觀察黃金ETF單位數、黃金期貨及VIX期貨未平倉量等市場風險情緒工具是否回到合理區間。

第二，美國三大指數是否可於年線止穩：標普500為2800點、道瓊為25600點、納斯達克為7600點，若確立跌破年線將由轉為空頭格局，依照歷史經驗美股恐還有10%跌幅修正。

中長線上，除九月份重要政策為觀察指標，根據FactSet數據顯示，標普500指數未來12個月本益比為16.8，已逐步靠攏五年平均的16.5，顯示股價也快回到合理價格，而隨著美國企業第二季財報公布，第三季財測也超乎市場預期，投資人可待美股這波下修滿足後，藉由相關ETF分批布局美股。