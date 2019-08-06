統一超開盤股價翻紅逆勢抗跌 財報利多上半年每股賺5.29元

▲在財報利多消息激勵下，統一超今（6）日股價翻紅，盤中攻上293.5元，表現逆勢抗跌。（圖／統一超提供）

記者林淑慧／台北報導

中秋節等預購商機加持，挹注超商業營運表現，超商龍頭統一超發佈半年報，今年上半年每股稅後盈餘（EPS）為5.29元，年增6.44%；在財報利多消息激勵下，台股今（6）日開盤統一超股價翻紅，盤中攻上293.5元，表現逆勢抗跌。

統一超表示，本業方面，上半年受惠連續假期及夏季高溫，帶動鮮食及CITY CAFE等差異化商品需求攀升，同時掌握聯名商機，開發一系列零食、飲料及冰品，加上陸續推出創新店型，帶動單店來客與業績成長，貢獻集團營收。



在商品創新部分，聯名經濟發威，首度攜手丸亀製麵、鋒味廚房推出聯名鮮食，更與國內外大廠強強聯手，共同開發具話題性且差異化商品，帶動業績成長，加上過年、母親節、端午節等重大節令預購商機加持，亦挹注營運表現。



店型方面，7-ELEVEN今年上半年推出多元跨業態品牌複合店，包括「7-ELEVEN X達美樂複合店」，以及與國外領導品牌「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」合作規劃「品牌聯名店」，均帶動單店業績及來客數成長。



轉投資事業部分，菲律賓7-ELEVEN持續進入新區域展店，上半年店數已達2,664店；台灣星巴克上半年店數已達466店，同時推出氮氣冷萃及茶飲料等多款新品；康是美配合人、店、商品的基本改造，推出創新主題及活動，相關品牌各類作法皆創下佳績。

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依據財報，統一超今年上半年合併營收為1,250.3億元，較去年同期成長4.04%，合併稅後淨利達62.3億元，較去年同期成長6%，歸屬於母公司稅後淨利為55億元，較去年同期成長6.34%，每股稅後盈餘為5.29元，較去年同期增加0.32元。