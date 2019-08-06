純網銀加入　中華信評：傳統銀行競爭更激烈　轉型勢在必行

▲中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

中華信評發布「虛擬並充滿活力—純網銀志在改變台灣銀行業」報告，隨著純網銀名單公布，讓台灣原本就很擁擠的銀行業競爭更為激烈。不過，高創立成本與有限的規模經濟，這些純網銀初期發展階段獲利能力受到限制。

中華信評指出，台灣主管機關核發執照給三家申請純網銀的業者，包含樂天國際、Line Bank以及將來銀行，這也為既有的傳統實體銀行開啟更激烈的競爭大門。中華信評分析師藍于涵表示，既有業者將必須持續強化本身的實力，否則便有可能逐漸跟不上新的產業動態發展。

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在新科技的帶動之下，民眾與銀行之間的往來行為與用戶期望正在經歷轉變。新進入的純網銀若能運用其廣大的客戶連接網，即可能改變消費者的銀行體驗。

金融科技無庸置疑帶給消費者潛在的益處，但各銀行必須克服諸多挑戰以及掌握新科技所帶來的契機，數位轉型與金融科技對傳統銀行業者來說在必行，但部分小型業者恐怕會面對如何以更具成本效益的方式維持其在科技方面的競爭力。

藍于涵表示，預期新科技的實現對於國內銀行業造成的破壞，不只在於客戶關係模式的改變還將包含風險，長期來說，這些新科技的發展與新競爭對手的加入，會改變客戶使用金融服務的方式，進一步影響傳統銀行的策略發展，因此金融科技對銀行的長期競爭力具有正向影響。

純網銀的競爭優勢在於能利用其本身已經在非金融業中建立起龐大的生態系，例如社群網路的運用以及行動通訊平台等，位銀行帶來綜效，而且純網銀還有成本效率以及較傳統銀行更具靈活性的優勢，純網銀業者可以開發具利基性、較缺乏金融服務的客群。

不過，純網銀的經營將會是具挑戰性的，至少就初期發展階段而言，這些業者在創設時期較高的投入成本與有限的規模經濟，可能會使短期獲利受到限制。