美中戰火延燒　道瓊暴跌767點...台股早盤下挫逾200跌破10,200

▲台股早盤暴跌超過200點。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

美中關係更趨緊張，雙方戰火越演越烈，導致美股四大指數昨（5）日收盤暴跌，道瓊工業指數更一度跌逾900點，收盤下跌767點。台股今（6）日開盤同步走低，下跌119點、以10,304點開出，截至9點11分，下跌逾200點，來到10,195點。

人民幣在昨日貶破7元大關，美國總統川普更直指中國大陸操縱匯率，並將陸列為匯率操縱國；大陸也宣布暫停採購美國農產品，並計畫加徵關稅，一連串消息導致美股暴跌，道瓊指數甚至一度暴跌961點後拉回。

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美股四大指數全面收黑，道瓊指數下跌767.27點，或2.90%，收25717.74點；那斯達克指數下跌278.03點，或3.47%，收7726.04點；標普500指數下跌87.31點，或2.98%，收2844.74點；費城半導體指數下跌64.91 點，或4.36%，收1423.52點。道瓊創下連續五個交易日下跌記錄；那指與標普連續第六個交易日下跌，而那指更創下2016年底以來最長連跌紀錄。

電子三雄中，股王大立光（3008）開盤下跌175元，開在3700元、下跌4.52%；台積電（2330）以240元開出、下跌2.63%；鴻海（2317）以71元開出，下跌2.47%。

川普對中祭出的新一輪關稅，將嚴重波及手機、筆電、服裝、電子產品和玩具等商品，相關類股全數下跌，光電類股下跌逾3%、電子零組件、其他電子、半導體等類股都有超過2%跌幅。

半導體類股中，易華電（6552）開盤盤下跌7.03%、南亞科（2408）下跌3.94%，立積（4968）、聯發科（2454）開盤都有逾2%跌幅。

金融類股也一片慘綠，國泰金（2882）開盤下跌1.12%；富邦金（2881）下跌1.19%，中信金（2891）、元大金（2885）、玉山金（2884）也都開低。