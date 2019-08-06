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川普關稅＋人民幣匯率破7　大立光填息有壓

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▲▼大立光股東會。（圖／記者范綱儀攝）

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光（3008）今（6）日除息，每股配68元現金股利，以開盤基準價為3807元開出，受到美股大跌、全球股匯成為外資提款機，大立光早盤蒙受壓力，最低來到3650元，跌幅在2.5%-3.5%間來回震盪，均價在3700元，距離填息目標價3875元，還有175元、漲幅4%的空間要努力。

回顧近一個月以來，外資對於大立光無情拋售，甚至出現棄息賣壓，在過去20個交易日當中，僅有2日是買超，其他皆為出貨，20天累計賣超張數超過2321張。

請繼續往下閱讀...

大立光過去七年來除息首日股價的表現當中，有4次收漲，3次收跌。其中，以2017年除息僅花2分鐘就完成填息，表現最猛，去年則是開盤10分鐘填息，七年來有兩度當日填息。大立光昨日股價收在3875元，創下近1個月低，今日在除息壓力下，是否能守在年線，是觀察重點。

美國總統川普日前宣布要祭出的新一波關稅，針對中國大陸輸美國的3000億美元商品課徵關稅10%，由於當中包含智慧手機等消費性電子產品，對於蘋果概念股而言，不僅衝擊股價，更對於9月新機出貨量是雙重打擊；再加上人民幣兌美元昨日貶破7元，市場認為，中國大陸已有出手干預匯率的嫌疑，以抵禦川普課重稅。

大立光昨日公告營收54.73億元，月增率達34.28%，年增3.03%，符合預期。受到iPhone新機零組件啟動拉貨動能，加上Android手機陣營也正在為下半年新機備貨，帶動營收重回成長軌道。

法人認為，短期華為受美國政府禁運制裁利空已反映於股價上，然而G20會後已見華為手機鬆綁契機，加上進入iPhone零組件拉貨旺季，後勢反攻可期，維持買進投資建議。

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關鍵字：大立光,股王,林恩平,蘋果概念股,,華為概念股,填息,7月營收

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