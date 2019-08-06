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郭柯內部暗藏「關鍵民調」！選總統3大政見　最獲青睞的政策曝光

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圖文／鏡週刊

明年大選，鴻海前董事長郭台銘、台北市長柯文哲是否結盟或合作成焦點，本刊獨家掌握兩陣營內部一份關鍵民調，當放入「郭柯結盟」的選項，結果是「超英（蔡英文）趕韓（韓國瑜）」。而這份民調除了調查各種排列組合的總統人選支持度，還放入郭台銘曾提出的「0到6歲國家養」「大健康產業」政見，甚至拋出了柯曾主張的「政府活化土地資產、大量興建公宅」政策當做民調題目，是否預先替布局總統選戰做準備，令人玩味。

本刊獨家掌握的這份「2020總統選情評估」民調，是由趨勢民調公司在7月28、29日所進行的，並於7月30日出爐交給柯、郭幕僚參考。

除了總統民調，這份民調還問了3題「政策題」，其中2題都是郭台銘在國民黨總統初選提過的政見，其中，獲得高比例支持的是「大健康產業」。當民調問到是否贊成「政府發展大健康產業，在長照與津貼上，由政府幫你照顧爸媽或自己」？非常贊成加上還算贊成的比例81.7%，不太贊成加上非常不贊成的僅11.4%。

當問及郭曾在國民黨總統初選提出的「小孩是國家重要的投資，0-6歲由國家養」？非常贊成加上還算贊成的比例52.3%，不太贊成加上非常不贊成的則38.6%。

值得關注是，民調還納入柯曾主張的公宅政策，當問及是否贊成「政府活化土地資產，大量興建公宅，讓人人有房子住」？非常贊成加上還算贊成的比例68.2%，不太贊成加上非常不贊成的24.3%。

此民調結果也顯示，當「郭柯結盟」與蔡英文、韓國瑜形成三角督，郭柯的民調爬升到第二，與韓的差距縮小只剩5％，反而讓尋求連任的總統蔡英文因此落至第三名。

這份「2020總統選情評估」民調訪問了戶籍在台閩地區22縣市且年滿20歲以上的民眾，有效樣本數1,723人，採電話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，並依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.36個百分點之內。


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