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Smart智富／逾7成民眾低估失智照護開銷

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　陳佩儀

年輕人也會罹患失智症嗎？當然會！失智症並非老年人的專屬疾病，也有年輕型失智症（又稱「早發型失智症」，泛指在65歲前發病的失智症）。不過許多人對於失智症的認知，觀念似乎仍停留在只會發生在高齡者，對失智症的成因，也有「是老化跟遺傳造成的」迷思，但事實上，憂鬱症、工作壓力大、生活型態不正常⋯⋯等，也可能造成失智症。

為調查國人對罹患失智症的認知、看法與實際作為，富邦人壽、商周集團與世新大學民意調查研究中心合作，針對30～65歲民眾進行「失智症病識感與準備度全台大調查」，發現多數人都擔心自己會失智，但對失智症（含年輕型失智症）卻缺乏正確認知及觀念，且未開始做準備。

根據調查顯示，有逾8成5的民眾擔心自己罹患失智症，再進一步交叉分析，發現無論哪個年齡層、是否關心長照議題者，都對「罹患失智症」的擔憂程度高；而民眾擔憂度高的主因，是害怕自己一旦失智，會拖垮自己或家人的生活；但矛盾的是，逾8成的民眾卻還沒開始準備失智的照護費用。

當問及「因應失智所需的照護支出，你認為每月至少應該準備多少費用才夠？」7成以上民眾認為失智照護每月費用在5萬元以下，甚至有近2成的民眾「不清楚照護需要花多少錢」。再從年齡交叉分析可發現，50歲以下認為每月3萬元以下就夠，50歲以上則認為每月需要3萬～5萬元。

請繼續往下閱讀...

台灣失智症協會副祕書長李會珍指出，失智照顧實際費用約為每月5萬～6萬元，而50歲以下的人會認為每月失智照護費用在5萬元以下，可能是忽略了無法繼續工作或中斷職業帶來的經濟損失，因此對數字預估的太過樂觀；而50歲以上族群可能因為有開始關心相關議題或真實有接觸失智照護，預估的金額較接近實際情況。

至於失智照顧費用的來源，多數民眾選擇「銀行裡的存款」（74.89%），其次是「商業保險」（48.93%）。值得注意的是，選擇以商業保險作為失智照顧費用的來源者，以平常有在關心長照議題的民眾居多，比率高達近6成。

對此，認證理財規畫顧問（CFP®）駱潤生指出，目前商業保險中，有提供失智症相關理賠的保險為「長期照顧險」、「失能扶助險」以及「特定傷病險」，其中只有長期照顧險明確將失智症納入承保範圍。

長期照顧險在失智症上是保障「認知功能障礙」，被保險人經專科醫師診斷判定為持續失智狀態、有分辨上的障礙，或依臨床失智量表評估或簡易智能測驗達標準者，即符合長期照顧狀態。

而失能扶助險是以失能等級表作為理賠依據，分為11級79項，其中與失智症最相關的給付項目是「神經障害」，但表內沒有明確標示「失智」狀態的定義，且引起失智原因必須是疾病或意外，目前保險公司雖然有理賠案例，實際核賠結果仍須視個案情形而定。

特定傷病險則是部分保險公司有將「阿茲海默症」或「帕金森氏症」納入保障範圍，但若是這兩類以外的失智症，就不會理賠。

駱潤生說，以失智症來說，建議投保「長期照顧險」會較明確。挑選上，建議應考慮以下3原則：1.挑選具豁免保費機制保單；2.免責期規定愈短愈好；3.檢視長期照顧金理賠年期是否足夠。

另外，調查也發現，多數民眾雖知道失智症，卻有近4成民眾認為失智症是65歲以上才會罹患，而事實上，失智症並非老年人的專屬疾病，也有「年輕型失智症」，顯示民眾對失智症的發病年齡認知不足。

李會珍表示，2018年65歲以上失智人口有26萬9,725人，30～64歲失智症人口則有1萬2,638人，比例雖然不算高，但年輕型失智症病程惡化速度往往比老年失智症更快，一旦發病可能會失去工作，若又是家中經濟支柱，可能讓家庭面臨龐大的經濟壓力，自己也無法受到妥善的照顧。

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關鍵字：Smart智富,保險,理財,失智

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