立積Q2毛利率38%　8月通過華為認證已小量出貨　

▲立積第2季WiFi產品出貨比重提高。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

射頻元件廠立積（4968）5日舉行法說會，WiFi前端模組（FEM）產品因8月取得認證，正式成為華為供應商，8月已小量出貨路由器（Router）產品；由於WiFi產品出貨比重提高，因而帶動毛利率再創近年新高、達38%。法人認為，在華為鏈與任天堂進入大陸兩大動能下，立積可望下半年逐季增溫。

針對中美貿易戰影響，立積中國區總經理黃智杰表示，目前尚無法看到全局，在貿易戰發生後，中國大陸對供應商選擇策略有所改變，換言之，中國廠商對於射頻元件像是RF零組件採購，不再只集中在美國產品，更傾向於採用亞洲供應商，立積和其他同業因此受惠。

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立積第2季合併營收6.6億元，季增56.7%；營業毛利2.57億元，季增59.6%，毛利率為38.6%，較第1季增加0.8個百分點，為近十年來高峰；每股盈餘1元，相較上季每股虧損0.18元，第2季不僅轉虧為盈，每股盈餘亦來到近六個季度新高。

立積表示，毛利率增加系因產品結構改變，主要來自全球通訊事業海外運營商貢獻，和中國大陸事業無太大關係；其中，WiFi比重最高，有47%來自前端整合射頻晶片(FEM)。

在WiFi應用部分，立積亦為任天堂WiFi 802.11ac等相關射頻IC供應商，受惠於中國大陸即將開放任天堂銷售，需求看好，帶動802.11ac射頻IC出貨表現；此外，亞馬遜（Amazon）物聯網裝置與歐美電信運營商也將同步激勵出貨。

此外，在802.11ax新市場，目前已有客戶導入設計（design in），由於在訊號輸出品質、訊號發射功率皆有明顯進步，預料下一波的路由器客戶都會轉移到802.11ax，在5G帶動下，將成為下一波成長動能。