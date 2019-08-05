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中元普渡拜拜　銀行通路、網購刷卡優惠　最高回饋20%

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▲▼普渡拜拜,量販店,超市,刷卡,消費,。（圖／一銀提供）

▲普渡拜拜，一銀信用卡結合連鎖通路祭刷卡回饋，刷卡回饋最高17.5%。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

隨著中元腳步接近，為刺激買氣，各家量販超市競相祭出超殺折扣，好讓消費者發揮荷包戰力，銀行也趁此波消費商機，推出連鎖通路、網購等優惠。

第一銀行與13家連鎖通路，包含家樂福、大潤發、大買家、台糖、頂好、楓康、棉花田、聖德科斯、有機緣地、安永鮮物、喜互惠、媽媽魚、正直村等，舉辦「天天讚助金_超市、量販滿額贈」促刷活動，持第一銀行信用卡單筆刷卡滿888元以上，贈50元刷卡金、單筆滿1,500元以上，贈100元刷卡金。

請繼續往下閱讀...

另外與愛買量販共同舉辦中元節檔期促刷活動，卡友於指定日期單筆消費滿2,000元以上，除享九折優惠外，第一銀行再加贈100元現金抵用券，刷icash聯名卡單筆滿1,000元以上，登錄再回饋50元刷卡金，回饋率最高達17.5%，讓持卡人賺足回饋。

第一銀行信用卡處陳明美處長表示，除了上述通路外，第一銀行為更貼近卡友日常生活消費需求，近期更與「全聯福利中心」合作，成為第一家也是唯一一家可在「全聯PX Pay」綁卡的公股銀行。搭配中元節檔期，卡友只要在全聯PX PayAPP綁定一銀卡，單筆支付或儲值滿600元以上，回饋全聯福利點400點(大約現金40元)，回饋率最高達6.7%。

台新銀普渡拜拜也推優惠　網購最高可回饋20%

台新銀行則從量販、超市、超商、網購等通路，精選合作夥伴舉辦刷卡消費滿額贈活動，讓卡友在量販通路最多可省下1,100元，網購通路最高享20%回饋，卡友中元採購可以輕鬆拿回饋。

台新銀表示，只要在8月21日前至大潤發刷大潤發聯名卡，單筆滿5,000元可獲送現金抵用券150元、單筆滿10,000元則是送200元、單筆滿2萬5,000元則可獲送750元，特別是現金抵用券可跨門檻累贈，最高可獲送1,100元；習慣到超市小量採買的卡友，在22日前到全聯使用PX Pay綁定台新卡消費，首次綁定支付單筆滿500元即可獲送500點福利點，天天生鮮單筆600元送600點福利點；每天向超商報到的卡友，27日前至全家使用My FamiPay首綁台新卡，不限金額刷卡消費即可獲贈50元全家店內購物金，消費滿額還有機會抽中萬元刷卡金。

熱愛網購的卡友，則在這個月的13日至20日在momo購物網刷指定台新信用卡最高回饋3,000元，此外，月底前在PChome購物網刷@GoGo卡則可享最高20%回饋。

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關鍵字：中元普渡,拜拜,量販,超市,超商,刷卡,回饋,一銀,台新銀

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