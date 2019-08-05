中美貿易戰升溫！外資又腳底抹油　7月淨匯出破千億元

▲台股今天開低走低，終場失守10,500點大關，3大法人賣超155.99億元。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

川普政府上周突然宣布將對大陸輸美的3,000億美元商品加徵10%關稅，引發金融市場動盪，不僅亞股倒成一片，就連台股也大跌逾百點，金管會主委顧立雄今（5）日表示，中美貿易戰談判不順利，台股呈現量縮格局，顯現投資人處於觀望態度。此外，金管會最新數據顯示，7月外資再度落跑，大舉匯出資金，淨匯出高達33.93億美元（約新台幣1072億元）。

台股重挫，引發投資人觀望氣氛濃厚。金管會主委顧立雄對此表示，中美貿易戰新一輪談判不順利，導致加徵關稅，影響台股以小跌開出，不過盤中受到亞股全面下跌，以及匯市走弱影響，指數持續往下跌，目前台股呈現量縮格局，可見不確定因素太多，使得投資人保持觀望態度。

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金管會證期局今天公布外資及陸資投資國內資金匯出入情況，今年7月1日至7月31日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約33.96億美元；不過，今年前7月，外資累計還是淨匯入，但降至83.22億美元。

另在陸資部分，7月累計淨匯出約0.027億美元；截至今年前7月累積淨匯入約1.873億美元。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，截至7月底，外資累計買超上市股票約396.24億元、買超上櫃股票約180.31億元；陸資累計賣超上市股票0.24億元、買超上櫃股票1.11億元。

觀察今年前7月外資動向，1至4月外資淨匯入金額分別為30.1、33.58、17.46、37.56億美元，顯示外資持續湧入國內市場，不過5月受到中美貿易戰衝擊影響，轉為淨匯出20.3億美元，6月再度匯入17.78億美元，如今7月外資再度落跑，淨匯出33.96億美元，也是今年外資第二度轉為淨匯出。