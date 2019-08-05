「大到不能倒」銀行增提資本好難　顧立雄：會與5銀行溝通看看

▲金管會主委顧立雄。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會先前公布5家「大到不能倒」銀行，除了要求額外提列2%的緩衝資本外，同時也要再提列2%的內部管理資本，引發業者哀嚎有難度。金管會主管顧立雄今（5）日表示，國際上來看資本適足率普遍要求要有14%以上的水準，且這5家系統性銀行可分4年補足，因此是否調降則會與銀行溝通看看。

金管會6月底公布國內系統性重要銀行（D-SIBs）名單，國內5家系統性重要銀行名單，包括中國信託商業銀行、國泰世華商業銀行ˋ台北富邦商業銀行、兆豐國際商業銀行及合作金庫商業銀行，除了要求額外提列2%的緩衝資本外，另外得再提列2%的內部管理資本，以確保銀行體系健全，代表銀行「大到不能倒」，否則將引發系統性風險。

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金管會主委顧立雄今天出席「2019保險信望愛獎第21屆頒獎典禮」，他會後受訪時表示，目前聽起來對於提列2%的緩衝資本沒有意見，但對於2%的內部管理資本則意見較多，不過當初考量與國際接軌，目前國外對一般銀行總體的資本適足率要求在14%以上，事實上這5家銀行也已相當接近。

顧立雄指出，首先會做總體的分析，會從巴塞爾協議三來做為參考，再者是對於沒有列入系統性銀行的資本適足率，不需要那麼高，會造成市場不公平的情況，他則說，資本適足率本來是所有銀行業務申請的重要參考依據，因此若銀行想拓展高實驗性質的業務、國際業務或是多一點風險考量的業務，將會採取差異化管理。

至於是否會刪除2%的內部管理資本，顧立雄表示，目前草案仍在預告階段，會趁預告期間多與5大銀行業者溝通，因為當初擬定是分4年補足，並非一次到位，加上現在大多數銀行已相當接近資本適足率14%的情況下，究竟採取「2%＋2%」的情況下，會再來觀察有無問題。