CEO突去職　匯豐擬裁員數千人...全年遣散成本上看200億

▲滙豐控股宣布，執行長范寧（John Flint）自5日起將退任匯控集團執行長。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

滙豐控股（HSBC Holdings）今（5日）宣布，執行長范寧（John Flint）在職約18個月後將去職，並由全球商業銀行業務負責人祈耀年（Noel Quinn）接手。據外媒透露，該公司計劃裁員數千人並放緩投資開支。

時年49歲的范寧去年2月起接替退休的歐智華（Stuart Gulliver）擔任匯豐執行長，成為匯豐歷史上最年輕執行長。由於金融市場動盪，范寧接掌匯豐的首年未能達成收入增長高於支出增長的目標。據彭博報導，近幾個月來，范寧面臨著強大的削減成本壓力，知情人士透露，在集團的全球金融和市場部門，至少有500個工作崗位遭淘汰。

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匯豐今日在港股開市前公布中期業績的同時，也宣布最新人事異動，范寧周一起將退任匯控集團執行長，不再履行日常職務，但同意繼續協助匯豐的過渡工作。期間將由祈耀年擔任臨時集團執行長，直至委任繼任人選為止。

而據華爾街日報報導，匯豐銀行Q2財報揭示全球經濟前景正在惡化，在范寧退任之後，計劃削減數千個職位。財務總監史蒂文森（Ewen Stevenson）受訪時表示，裁員將針對高階職位，預計削減的薪資成本達4%，今年的總體遣散費可能高達6.5億至7億美元（約新台幣223億元）。報導推算，該銀行的23萬7685名員工中，將有2%員工可能失去工作。

匯豐控股在聲明中稱，該公司正面臨越來越複雜的全球環境的挑戰。匯豐銀主席馬克塔（Mark Tucker）表示，董事會認爲需要進行變革，以應對我們面臨的挑戰，並抓住擺在我們面前的非常重要的機會。匯豐上半年經提調整後的稅前利潤年增15.8%達到124億美元，符合市場預期，每股盈餘為0.42美元。