元晶7月營收年增116%　一支獨秀領先太陽能產業





▲元晶屏東大慶模組廠。（圖／元晶提供）

記者姚惠茹／台北報導

元晶（6443）今（5）日公布財報，7月營收4.5億元，較6月成長2成，較去年同期倍增，成長幅度達116%。元晶指出，主要來自終端市場對於高品質模組的青睞，營收不但在淡季維持高檔，更挑戰今年上半年新高點，並在太陽能近期清淡的市況中一枝獨秀。

元晶7月營收表現亮眼，為近來雜音頻傳的太陽能產業打入一支強心針，法人推估，元晶營收成長，主要來自公司主推的神盾級太陽能模組，以及大型地面電廠需求持續穩定出貨貢獻。

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元晶表示，面對整體產業的困境，當所有其他台廠正努力啟動組織和營運方向調整時，元晶已經在去年底，率先完成體質上的改造，轉型有成，才能在7月繳出年增率116%的亮麗成績。

先前市場有消息傳出，地面型太陽能電廠因為開發程序冗長，又有民眾抗爭與饋線等問題，以致開發進度不如預期，使得部分太陽能製造業營收停滯，甚至衰退。對此，法人表示，下半年到明年起，目前市場上的大型開發案，預計將陸續把開發流程跑完，開始安裝併電。

法人認為，目前彰濱崙尾東區、台糖滯洪池及屏東太陽能專區等大型開發案，總數加起來超過2,000MW，已超越以往台灣任何一年的安裝量，加上近期台積電宣示「自己的綠電自己種」，將與屏東縣政府合作打造15億度規模的太陽能綠電廠，可望將動能傳遞到上游製造端。

國內太陽能製造業在產能規模與品質上，有能力競逐大型開發案的廠商相對有限，大者恆大的淘汰賽正在台灣展開，未來廠商間的競爭力與營收成績，將持續呈現兩極化的發展，對於大型模組製造的廠商而言，前景相對可期。