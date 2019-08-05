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前行政院長陳冲：基本工資調整非政客邀宴、企業買單　

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▲▼前行政院長陳冲。（圖／記者吳靜君攝）

▲前行政院長陳冲。（圖／記者吳靜君攝、資料照）

記者吳靜君／台北報導

勞動部將在8月14日召開基本工資審議委員會，前行政院長、創世代金融基金會董事長陳冲今（5）日發表對基本工資的看法，認為基本工資問題牽涉層面廣泛，但國內一直是以民粹觀點來看問題，經常以經濟成長率有成長，基本工資就要同步成長，似乎太簡化問題。

陳冲表示，國外的最低工資，台灣稱基本工資，既稱基本，就應有基本功夫。暫不談基本工資的訂定，是否扭曲均衡價格，以政府力量，所定Minimum Wage是否調升，不必有成見，練完基本功夫，就容易看清問題。

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所謂基本功夫，包括五大方向：一，領取基本工資本勞的確實⼈數，如此方知本國勞工究有多少⼈受惠以及企業所受衝擊，而且在此big data時代，不宜再用1.2%的取樣推估或以明知低報的投保薪資充數。二，基本工資與所得中位數或平均所得的跨國比較，以及台灣Kaitz index公式的合理化（分子不含變動給付、分母包括變動給付等）。

三，基本工資提升後的追蹤研究；四，確實了解全國薪資結構，以分析調升後的漣漪效應（ripple effect），進一步研究有無就行業、地區、年齡訂定不同標準的必要。五，其他有關基本工資制度的持續研究，陳冲指出，不必再說GDP將成長3%，就一半1.5%算員工的。基本功夫未精熟前，意圖擬定固定的調整公式，有如在未打樁固基的樓宇上雕樑畫柱一樣，不會長久。

陳沖指出，提高基本工資，不應以政客邀宴、企業買單的方式，此終將影響就業機會，尤其是機器⼈、自助機器當紅的時代。

陳冲最後說，對於最低工資的提高究竟是有多少本國藉勞工受惠？還是只有利於外勞？究竟是有利還是傷害「邊際勞工」？以及對於國外提高最低工資後自助機器⼤量問世的現象都加以研究。
 

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關鍵字：前行政院長,陳冲,基本公司,基本功夫,看法,方向,民粹

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