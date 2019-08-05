岱宇攜飛利浦推「創新物理治療方案」　搶進歐洲、中東和非洲市場

▲岱宇國際為全球前三大健身器材廠商。（圖／岱宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球前三大健身器材廠商岱宇國際（1598）今（5）日正式發表，經飛利浦授權的物理治療解決方案，並擴展在歐洲、中東和非洲地區，提供當地護理提供者和護理人員需要的可靠、通用、易於使用的產品，為指導患者康復給予更好的協助。

岱宇指出，隨著物理治療在Active Aging（活躍老化）和康復的重要性日益提升，物理治療師使用專業設備，替患者提供良更好的服務，因此岱宇取得全球健康技術的領導者飛利浦的授權，並擴展到歐洲、中東和非洲地區，推出全新專業醫療和康復設備系列。

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岱宇國際商業和醫療事業總裁Daniel Clayton表示，歐洲、中東和非洲的醫療專業人員，護理提供者和護理人員都需要可靠、通用、易於使用的產品，可提供相關指標，指導患者完成康復過程，而飛利浦商業和醫療物理治療解決方案系列非常適合這個市場，可以通過康復計劃提供更好的結果。

岱宇表示，各地區的獨家經銷商代表均可通過包括ReCare醫療認證系列和ReActiv商業解決方案的認證，最初的產品將包括一個跑步機，還有兩個全身測力計，一個用在輪椅使用者的臥式測力計，以及一個直立測力計，提高患者在康復過程中的舒適度、適應性和體驗。