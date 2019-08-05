杏國胰臟癌新藥期中分析人數達標　三期臨床收案順利

▲左起為杏國新藥總經理蘇慕寰、杏輝藥品總經理白友烺、集團副董李易達、集團董事長李志文、杏輝天力總經理游能盈。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏國新藥（4192）今（5）日宣布，研發中新藥SB05PC「帶正電紫杉醇微脂體」全球胰臟癌二線用藥三期人體臨床試驗收案人數累計達到108位，各臨床試驗中心經過用藥前準備及分析之後，進入臨床治療的人數有101人，已達期中分析（Interim Analysis，IA）所需的人數入組要件。

杏國表示，按此進度，推估今年底可進行期中分析，預計2020第一季可提供期中分析結果報吿，而且SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗收案順暢符合原先規劃，根據二期臨床結果數據，SB05PC整體存活期長且副作用低，可維持病患生活品質，杏國對期中分析結果深具信心。



SB05PC是針對胰臟癌患者使用FOLFIRINOX一線治療失敗後的主要二線用藥，全球三期臨床試驗目標總收案病患數為218位，正在美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等七國執行三期臨床試驗，目前收案人數達到108位，治療中人數為101人，已達期中分析所需人數，待病患完成療程，預計年底前可進行期中分析，明年3月底收案完成，並在第4季結案。

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杏國SB05PC的三期臨床設計為EndoTAG-1合併Gemcitabine治療晚期胰臟癌，對照組為單獨使用Gemcitabine，是針對胰臟癌患者使用FOLFIRINOX化療組套治療失敗後的主要二線用藥，其中近年多項臨床試驗數據發表，FOLFIRINOX是目前治療胰臟癌方案中存活期最長的療法，已躍為全球胰臟癌主流用藥。

杏國表示，根據二期臨床試驗的結果，使用SB05PC合併Gemcitabine治療後，預估可延長整體存活期約達13.7個月，且副作用發生率極低，可維持病患良好生活品質，受到世界多國醫師肯定。