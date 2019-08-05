央行7月外匯存底小增2.61億美元　再創歷史新高

▲ 央行外匯局長顏輝煌 。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（5）日公布今年7月外匯存底為4672.3億美元，較上月底增加2.61億美元，再創歷史新高。

外匯局表示，7月外匯存底小幅增加是因央行外匯存底投資運用收益，被歐元等貨幣貶值折計美元後減少之金額抵銷所致。

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另外，今年7月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3,768億美元，約當外匯存底81%。

新台幣在上周五與今日累積貶值逾4角，外匯局局長顏輝煌表示，新台幣跟國際市場連動性很高，市場動向也沒有偏離。今天是因為國際盤因素導致亞幣大幅重挫，新台幣貶值0.8%，其他包含人民幣貶1.3%、韓元貶1.42%、泰銖貶0.19%、英鎊貶0.19%。

而針對央行是否進場調節，顏輝煌僅表示，新台幣匯率原則上是由市場供需決定，如有不規則因素，包含短期資金大量進出、季節性或是預期心理等因素，導致匯率大幅波動或失去變動性時，央行才會進場維持秩序，但仍未透露這幾日是否出手。但也說明，今天外資匯出量比以往都大。

各國外匯存底部分，韓國7月底外匯存底3,922.6億美元，比6月底增加0.7億美元；中國大陸6月底外匯存底3.1192兆美元，比5月底增加182億美元；日本6月底外匯存底1.2559兆美元，比5月底增加117億美元；瑞士6月底外匯存底7,783億美元，比5月底增加223億美元；沙烏地阿拉伯6月底外匯存底5018億美元，比5月底下降44億美元。