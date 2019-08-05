政府沒做他們做！房仲標榜　搶先實價揭露所有門牌

▲永慶房產集團提供先誠實再成交的服務，讓「誠實房價報告書」全新上線。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／台北報導

首家房仲領先政府提供成交行情實價揭露至「門牌」，讓房價資訊完全公開透明，以彌補實價登錄2.0版本未能過關的遺憾。永慶房產集團宣布，提供先誠實再成交的服務，讓「誠實房價報告書」全新上線，且透過永慶房屋成交並交屋的物件，可至官網上供大眾查詢門牌及價格，預計將於9月底正式上線。

永慶房產集團董事長孫慶餘表示，過去因為資訊不對稱，讓差價坑殺消費者的事件頻傳，從國外引進並推動新式仲介、推動立法，並堅持永慶的三不政策，不炒房、不造假、不隱瞞，以保障消費者權益。

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孫慶餘指出，透過永慶房屋成交並交屋後的物件，預計將於9月底，會完整揭露至官網上供大眾查詢，畢竟揭露門牌並沒有牽涉隱私問題，且約有近8成消費者，支持實價登錄完整揭露門牌地址，顯示消費者對於房價透明，保持著高度期待。

永慶房屋業務管理部協理陳賜傑說，為滿足消費者對房價透明的需求，將製作專屬的「誠實房價報告書」，提供即時完整的成交行情資訊，只要是由永慶房屋成交且交屋的物件，馬上揭露價格和完整門牌地址，此外，還提供區域、路段及社區的行情趨勢分析，以及提供鄰近4棟社區大樓，平均近1年均價、近5年最高、最低價成交行情。

▲永慶房產集團董事長孫慶餘。（圖／記者張菱育攝）