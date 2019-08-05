無畏中美貿易戰　慧洋海運今年前七月淨利14.48億元年增近七成

▲慧洋海運今（5）日發佈最新財報，今年前七月自結稅前淨利為新台幣14.48億元，年增近七成。(圖／慧洋海運提供)

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，散裝航運營運反看好。慧洋海運今（5）日發佈最新財報，今年前七月自結稅前淨利為新台幣14.48億元，年增近七成；慧洋表示，今年下半年的換約幅度有向上修正的空間，全年營運表現可期。

慧洋表示，7月由於巴西礦場復工以及南美糧食貿易量走升，使BDI(波羅的海乾散貨指數)在BCI(海岬型)以及BPI(巴拿馬極限型)的帶動下有明顯的漲勢，整體散裝航運業擺脫年初的谷底逐步回穩。

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依據財報，慧洋海運今年7月合併營收為新台幣11.81億元，以功能性貨幣計，則較去年同期成長1.78%，推升今年前7月合併營收為新台幣80.19億元，較去年同期增加5.27%，自結每股稅前盈餘則為2.28元。

在船隊佈局上，慧洋於7月中旬公告出售船舶一艘，預計處分利益約為美金46萬元，並預計於今年底交付給買家。慧洋主管指出，由於壓艙水處理法規即將於今年9月正式上線，可望加速市場對老舊船舶的處分進度。

依據統計，慧洋海運今年以來已處分2艘老舊船；此外，7月底公司亦如期交付Handy新船一艘，第四季預計再有兩艘新船加入船隊，在整體汰舊換新規劃下，不僅可維持集團船隊競爭力，同時也有效挹注公司現金流。