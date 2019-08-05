越捷航空上半年獲利逾33億元　穩坐越南航空運輸冠軍寶座

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越南航空王！越捷航空上半年獲利逾33億元　穩坐冠軍寶座

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▲越捷航空今（5）日公佈最新財報，今年上半年合併營收達新台幣357億元，在越南國內航空運輸市場穩坐冠軍寶座。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空今（5）日公佈最新財報，今年上半年合併營收達新台幣357億元，在越南國內航空運輸市場穩坐冠軍寶座。（圖／越捷航空提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠低燃油成本及業外收入挹注，越捷航空今（5）日公佈最新財報，今年上半年合併營收達新台幣357億元，稅前盈餘約33億元，比去年同期成長11%，並在越南國內航空運輸市場穩坐冠軍寶座。

依據統計，越捷航空在今年上半年執行68,821個航班，相當於所有越南籍的航空公司所營運航班的45%，而乘客載運量高達1,350萬人次，在越南國內航空運輸市場取得44%的市占率。

請繼續往下閱讀...

針對上半年營運表現，越捷航空表示，由於其業外收入和低燃料成本帶來良好的利潤空間，增加越捷航空外幣收入，使得越捷航空於國際市場持續擴大成長。越捷所營運之國際航線上的旅客人次近400萬，成長達35%。

另外，越捷航空的國際運輸收入佔據總運輸收入54%，相較國內運輸收入表現更為亮眼。由於積極投入國際航線營運，因此業外收入和貨物運輸收入超過新台幣75億元，成長約27%。

依據財報，越捷航空今年上半年航空運輸收入約新台幣273億元，較去年同期成長22%；稅前盈餘約新台幣21.2億元，比去年同期成長16%。

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關鍵字：越南,越捷航空,財報

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