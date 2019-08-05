影／小資族如何靠3萬塊滾出千萬？　過來人分享致勝關鍵：心理素質很重要

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記者陳心怡／台北報導

川普上禮拜宣布對中國商品課徵10%關稅，貿易戰越演越烈，也造成股匯雙殺，小資族散戶該如何在這場戰役中殺出一條血路？《雲端最有錢》節目，這回邀請到28歲的陳喬泓，分享靠3萬元投資翻成千萬的經驗。

陳喬泓原本是月領32K的小美工，後來假日邊擺文創市集，邊看投資相關書籍，第一本是《鄭弘儀教你投資致富》，進而開啟了投資之路，後來買了第一檔股票，沒多久就賺進25%，因此開玩笑自認是舉世無雙的投資高手。

陳喬泓也分享了總報酬本益比的方法，適合一般散戶找出被低估的股票，公式為，總報酬本益比＝總報酬率除以本益比，如果超過1.2倍代表股價被低估，可以買進；低於0.8代表股價被高估，建議賣出。

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▲總報酬本益比公式。（圖／翻攝自雲端最有錢）

另外一位專業投資人楊燁，原本是一位空軍戰鬥機維修官，年紀輕輕38歲就退伍，退伍後邊在家俱公司上班邊學投資技術分析，因為想靠頭腦賺取生活費。他認為，人人都有機會靠投資翻身。他也特別提到，找到固定策略分方法很重要，因為本身是軍官出身所以非常有紀律，不容易受外界左右。

許多人都想要靠投資技術快速賺取獲利，但三位來賓都建議，先從小資金開始練習，大資金風險大，可以不停重複固定練習，更保險的方法是本身有固定收入，再把另一筆資金拿來都副業投資，資深證券分析師林友銘也鼓勵在年輕時候跌倒比中年跌倒好，越早開始越有幫助。

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