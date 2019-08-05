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日將韓踢出白名單　7月記憶體產品趨向走跌

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▲▼日韓,日本,南韓,國旗,日韓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日韓貿易戰持續延燒。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

近來日本對韓調整輸出規範，被認為會衝擊韓系廠商NAND Flash供給。TrendForce認為，日本政府僅是將南韓移出白名單（White List），而白名單國家僅代表擁有出口優惠待遇，南韓從特別待遇國家變回普通國家。由於過去亞洲國家中僅南韓在名單內，對廠商出貨應不致於造成影響。

TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查指出，受到東芝跳電影響，主流產品價格跌幅收斂，然而整體而言，受中美貿易戰情勢不穩定影響，7月各類產品合約價趨向走跌。

請繼續往下閱讀...

衝擊最劇的為通路市場的Wafer，由於Wafer從前（2017）年11月起走跌至今，價格已貼近現金成本，受到東芝跳電影響，因此本月各供應商均提高價格，截至7月底Wafer合約價漲幅已經超過15%，漲勢可望延續到8月。

在消費性領域及智慧型手機客戶的eMMC/UFS方面，TrendForce指出，主要客戶合約價大多已於6月議定，第3季儘管有旺季需求支撐，但受到國際情勢不確定性等影響，合約價呈現5%上下跌幅。

在Enterprise SSD部分，由於東芝與威騰市占率不高，供給方受影響不大；然而受中美貿易情勢影響，備貨力道並不如市場原先預期樂觀，第2季Enterprise合約價至少下跌15%。

整體來看，TrendForce指出，Wafer價格雖漲幅最高，但占整體交易市場比重較低；相較之下，SSD與eMMC/UFS占整體NAND Flash交易市場比重達八成，在其價格跌幅仍有5~15%的情況下，第3季NAND Flash整體市場價格依然呈現下跌格局。

▼受到中美貿易戰不確定影響，記憶體第3季各產品價格仍走跌。（圖／資料照）

DRAM 動態隨機存取記憶體(圖/業者提供)

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：SSD,NAND Flash,記憶體,中美貿易戰,東芝跳電

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